«Рэйдикс» развивает партнерские отношения с бразильскими интеграторами

Компания «Рэйдикс» развивает партнерскую программу c системными интеграторами в Латинской Америке. Российский вендор систем хранения данных устанавливает партнерские отношения с бразильскими компаниями Drivesys и SDС Engenharia с целью поставки решений для медиа- и телевещания, высокопроизводительных вычислений, среднего и крупного бизнеса, сообщили CNews в «Рэйдиксе».

По информации компании, Бразилия является ведущей страной региона в сфере информационных технологий. Доля Бразилии на рынке хранения и аналитики больших данных в Латинской Америке, по некоторым данным, составляет более 50%. Среди других стран региона с развитым рынком СХД в «Рэйдиксе» отметили Мексику, Аргентину и Чили.

«Несмотря на развитую ИТ-инфраструктуру и стабильный спрос на оборудование для использования в ресурсоемких отраслях, бразильское законодательство воздвигает высокие входные барьеры для лицензирования аппаратных технологий последнего поколения. Из-за высоких налогов на закупку и адаптацию нового оборудования заказчики СХД неохотно расстаются с приобретенным ранее “железом” и стремятся максимально продлить его жизненный цикл», — рассказали в компании.

Универсально совместимая программно-определяемая технология Raidix призвана решить проблему управления разрозненными аппаратными комплексами и массивами, их унификации и эффективной эксплуатации в условиях растущего объема хранимых данных. «Рэйдикс» использует существующие на бразильском ИТ-рынке ограничения как возможность для взаимовыгодного сотрудничества с системными интеграторами и позволяет конечным клиентам сэкономить на модернизации и масштабировании существующей инфраструктуры.

Отраслевой опыт «Рэйдикс» и кастомизированный функционал решений для ресурсоемких сегментов рынка позволяют латиноамериканским партнерам решать конкретные задачи заказчика в части производительности и отказоустойчивости хранения.

Так, компании Drivesys и SDС Engenharia являются поставщиками ИТ-решений в Бразилии. SDC специализируется на системах, применяемых в области суперкомпьютеров и видеонаблюдения. Высокомасштабируемое решение Raidix HPC предоставляет высокую производительностью и доступность данных (на уровне «шесть девяток» и выше), технологию «готового кластера» (cluster-in-a-box) и интеграцию с Intel Lustre и обеспечивает надежную конфигурацию хранения при доступной стоимости владения системой, указали в компании.

Системный интегратор Drivesys заинтересован в технологии Raidix Media для высокопроизводительного хранения видеоданных кинокомпаний, студий постпродакшн и главных телеканалов страны. Развитая бразильская киноиндустрия, активно внедряющая новые форматы (4К/8К), нуждается в рентабельных эластично масштабируемых решениях без привязки к конкретному оборудованию. Таким образом, бразильский партнер стремится реализовать потенциал программно-определяемых решений Raidix в сфере медиа, отметили в «Рэйдиксе».