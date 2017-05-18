Navicon внедрил систему планирования продаж для фармкомпании «Ипсен»

Системный интегратор Navicon внедрил систему планирования продаж для компании «Ипсен». ИТ-решение на платформе IBM Cognos Express позволяет более точно и детально, чем раньше, составлять бюджетные планы и отчеты. Проект реализован в короткие сроки — система введена в эксплуатацию всего за 5 месяцев, сообщили CNews в Navicon.

«Ипсен» — международная группа специализированных биотехнологических компаний, продукция которой широко распространена в общей терапии. Компанией накоплен значительный опыт в лечении онкологических, неврологических, эндокринных (взрослых и детских) и гастроэнтерологических заболеваний.

К моменту начала проекта в «Ипсен» существовал процесс планирования продаж и прогнозирования бюджетов: по всем представительствам компании формировались операционные планы на год, стратегические — на 5 лет, а также скользящий бюджет продаж на 18 месяцев, который пересматривается ежемесячно. Система была реализована в Excel, что не позволяло менеджерам компании добиться достаточной точности и необходимого уровня детализации при расчетах. Ограничения Excel не позволяли проявить достаточную гибкость при изрядной волатильности рынка. Кроме того, при ручном вводе данных допускались ошибки «человеческого фактора».

Руководство «Ипсен» выбрало для системы планирования продаж платформу IBM Cognos Express. В тендере по реализации проекта победил системный интегратор Navicon. Решение на платформе IBM Cognos Express позволило создать удобный механизм планирования нескольких версий бюджета в нужной степени детализации. Кроме этого, возможности платформы помогают обрабатывать данные по всем подразделениям и дистрибьюторам компании в режиме реального времени. Прогнозы по продажам и бюджетам автоматически пересчитываются в зависимости от изменения входных данных — валютного курса, цен, текущей динамики продаж дистрибьюторов, рассказали в компании.

Новая система интегрирована с Navicon SalesOut, решением для управления вторичными продажами, и корпоративным хранилищем данных. Это позволяет менеджерам «Ипсен» оперативно консолидировать данные партнеров и быстро находить расхождения факта продаж и остатков на складах партнеров с плановыми показателями.

«Благодаря новой системе мы получили “единую версию правды” для российского представительства “Ипсен”, а значит, можем в любой момент сформировать детальную картину бизнеса для себя и штаб-квартиры», — подчеркнул Петр Иванов, директор по ИТ и BI компании «Ипсен».

Длительность проекта составила 5 месяцев, в ходе которых была проведена работа по обучению сотрудников «Ипсен» работе с системой. Компания планирует развивать решение в 2017-2018 гг. в направлении интеграции системы бюджетирования с головной компанией, планирования расходов и формирования отчетности о прибылях и убытках (P&L) на платформе IBM Cognos Express.