Линейка смартфонов BQ Strike Power пополнилась моделью с поддержкой 4G

Российский бренд портативной электроники BQ представил новую модель в линейке смартфонов BQ Strike Power. Главная отличительная особенность новинки от остальных представителей линейки Strike Power (BQ Strike Power, BQ Srtike Power Easy) — это 4G модуль. Благодаря ему Strike Power 4G позволяет использовать мобильные приложения и заниматься интернет-серфингом еще более комфортно и на максимально возможных скоростях, сообщили CNews в BQ.

Акцент в модели также, как и в остальных смартфонах линейки Strike Power, сделан на максимально долгую автономную работу устройства без подзарядки, для этого выбран энергоёмкий аккумулятор мощностью 4 тыс. мАч. Также энергопотребление можно регулировать с помощью специальных настроек на самом смартфоне, что позволяет увеличить время работы устройства, отметили в компании.

Яркий 5-дюймовый IPS-дисплей делает доступным просмотр видео в HD-разрешении (1280*720 пикселей), а раскрыть все мультимедийные возможности BQ Strike Power 4G помогает 4-ядерный процессор от компании Qualcomm — MSM8909 с тактовой частотой 1100 МГц. В качестве ОС выбрана версия Android 6.0, гарантирующая стабильную работу и загрузку последних приложений и игр.

Основная камера имеет разрешение 13 МП, фронтальная — 5 МП, что оптимально подойдет для любых видов съемки, а также для фотографий при слабом освещении или в плохих погодных условиях благодаря вспышке и автофокусу.



Новая модель смартфона BQ Strike Power 4G от российского бренда электроники BQ уже в продаже

Объем встроенного пространства для хранения данных — 8 ГБ. С помощью карты microSD он увеличивается на 32 ГБ. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ.

Новинка поддерживает работу в сетях GSM 850/900/1800/1900 мГц, LTE band — FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2700MHz), B20 (800MHz), TDD B38 (2600MHz), 3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE. Устройство оснащено беспроводными интерфейсами Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) и Bluetooth версии 4.0, приемником GPS, а также слотами для двух SIM-карт.

Размер BQ Strike Power 4G составляет 145х71х10,2 мм, вес — 179 гр. Смартфон можно приобрести за 6990 руб. в официальном интернет-магазине производителя www.shop.bq-mobile.com.