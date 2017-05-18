Lenovo объявила о работе над созданием шлема виртуальной реальности совместно с Google

Lenovo объявила о работе над автономным шлемом виртуальной реальности совместно с корпорацией Google. Как рассказали Cnews в компании, новый продукт откроет перед пользователями компьютерных технологий окно в мир виртуальной реальности.

Результатом совместной работы в скором времени станет выпуск на рынок автономного шлема виртуальной реальности Daydream. Он будет одним из первых устройств с поддержкой технологии WorldSense, которая усиливает эффект полного погружения, благодаря возможности физического передвижения в пространстве.

Автономный шлем виртуальной реальности Daydream – еще один результат совместной работы компании Lenovo и корпорации Google. Ранее был представлен фаблет Lenovo Phab 2 Pro – первый в мире смартфон с поддержкой технологии Google Tango. C Lenovo Phab 2 Pro перед пользователями открываются возможности технологий дополненной реальности, этот же шлем «заточен» под технологии виртуальной реальности с эффектом погружения.

Другие аналогичные устройства - очки или шлемы виртуальной реальности – требуют сложной настройки, зависящей от работы внешних датчиков (в автономных шлемах виртуальной реальности все датчики встроенные). С шлемом виртуальной реальности Daydream все намного проще: достаточно его просто надеть, и можно играть.

При этом, технологии, реализованные в шлеме, отличаются от тех, что предлагает платформа виртуальной реальности Daydream для смартфонов. Благодаря поддержке технологии WorldSense пользователи могут физически передвигаться в виртуальном 3D-пространстве: уходить от удара мяча или же делать резкие выпады, уклоняясь от нападающего противника.

Александр Катаев, генеральный менеджер Lenovo в России, отметил: «В самое ближайшее время компания Lenovo представит вниманию наших покупателей простой в настройке и эксплуатации продукт, который способен открыть перед обычными пользователями мир виртуальной реальности с эффектом полного погружения. Наши инженеры-разработчики активно работают над тем, чтобы предложить технологии, прежде недоступные большинству потребителей. И это очередной шаг на сложном пути внедрения технологий виртуальной реальности в нашу жизнь, который изменит представление пользователей о том, какой же все-таки должна быть виртуальная реальность».