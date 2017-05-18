Dell EMC представила новую облачную платформу для Microsoft Azure Stack

Dell EMC представила Dell EMC Cloud для Microsoft Azure Stack — новую гибридную облачную платформу «под ключ», которая обеспечивает простой и быстрый путь для реализации и поддержки гибридного облака на базе Microsoft Azure Stack. Новая платформа помогает организациям, использующим в качестве корпоративного стандарта экосистему Microsoft Azure, ускорить цифровую трансформацию благодаря автоматизированной доставке ИТ-услуг для традиционных и облачных приложений. В результате организации могут эффективнее взаимодействовать со своими клиентами, сокращать время вывода на рынок новых услуг и освобождать ресурсы, чтобы сосредоточиться на развитии бизнеса.

«Облако — это операционная модель, а не место, и выбор сейчас явно в пользу гибридной модели, — сказал Питер Каттс (Peter Cutts), старший вице-президент Dell EMC по гибридным облачным платформам. — Создание готовых к развертыванию гибридных облачных платформ позволяет компаниям быстро разрабатывать и внедрять новые приложения, оптимизировать ресурсы, контролировать затраты и предоставлять наилучшие возможности клиентам».

Новая платформа Dell EMC Cloud для Microsoft Azure Stack стала результатом лидирующих позиций Dell EMC на мировом рынке облачной инфраструктуры и ее давнего партнерства с Microsoft, включая поставку первого в отрасли гибридного облака на базе технологий Microsoft в октябре 2015 года. По данным IDC, компания Dell EMC заняла первое место на мировом рынке облачных инфраструктурных решений в 2016 г. с доходом в $5,7 млрд и долей рынка 17,6% .

Новое решение дополняет платформу «под ключ» Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud, представленную более трех лет назад, и корпоративное облако Dell EMC Native Hybrid Cloud, которые интегрируют аппаратное и программное обеспечение и средства автоматизации, чтобы упростить доставку ИТ-услуг и сократить время вывода на рынок новых продуктов или сервисов для клиентов по всему миру.

Возможность взаимодействия между ресурсами частного и публичного облака быстро становится одним из главных требований для ИТ-инфраструктур многих организаций. Платформа «под ключ» Dell EMC Cloud для Microsoft Azure Stack обеспечивает скоординированную работу публичного облака Azure и частного облака с Azure Stack, гарантируя совместимость этих облачных сред. Она спроектирована с использованием лучших в отрасли серверов Dell EMC PowerEdge и сетевого оборудования Dell EMC Networking. Будучи гибридной облачной платформой, она построена и поддерживается как единая платформа разряда «под ключ».

Dell EMC Cloud для Microsoft Azure Stack предлагает настоящее гибридное облако, которое ускоряет разработку и развертывание приложений, обеспечивая согласованную программную среду между Azure и Azure Stack. В результате организации могут экономически эффективно создавать и совместно использовать традиционные и облачные сервисы приложений в Azure и Azure Stack, достигая бизнес-результатов без ущерба для безопасности, защиты, качества обслуживания и доступности.

Интеграция с лучшими в своем классе технологиями шифрования (где разрешено законодательством) и резервного копирования Dell EMC обеспечивает единообразную защиту данных клиентов в основанных на технологиях Azure публичных и локальных частных (“on premises”) облачных средах. Кроме того, внедрение Pivotal Cloud Foundry на базе Azure будет распространяться на Dell EMC Cloud для Microsoft Azure Stack, продолжая развитие гибридных сред с согласованными локальными (на площадке клиента) и облачными сервисами, API-интерфейсами и моделями потребления.

На каждом этапе — от стратегического планирования до внедрения, эксплуатации и постоянной поддержки — заказчикам доступны услуги Dell EMC. Специалисты Dell EMC предлагают практические рекомендации по оптимизации и расширению гибридной облачной платформы заказчика для достижения целей бизнеса. Эти действия включают разработку и настройку каталогов сервисов, создание систем управления идентификационными данными и доступом, а также расширение систем мониторинга и учета для Azure Stack. Dell EMC обеспечивает поддержку на протяжении всего жизненного цикла платформы. Для каждого компонента предусмотрены автоматические превентивные и предиктивные интеллектуальные инструменты, а в случае поддержки ProSupport Plus – выделенный технический менеджер (Technical Account Manager). Благодаря гибридным облачным платформам, поддерживаемых службой Dell EMC Services, организации могут сосредоточиться на предоставлении отличающих их от конкурентов сервисов приложений, а не на построении своей инфраструктуры и управлении ею.

Чтобы понять, как компании трансформируют бизнес, и проанализировать преимущества, затраты и другие факторы, связанные с использованием моделей развертывания облаков, Dell EMC поручила аналитической копании IDC провести глобальный опрос 1000 организаций среднего и крупного размера, которые используют и/или рассматривают возможность использования частного и публичного облака.

Это исследование (IDC Cloudview Survey) показало, что 79,7% крупных организаций (с 1000 или более сотрудников) уже реализуют стратегию гибридного облака. Кроме того, 51,4% респондентов используют инфраструктурные ресурсы как публичных, так и частных облаков, а еще 29,2% планируют сделать это в следующем году .

Результаты опроса, опубликованные в документе IDC The Power of Hybrid Cloud, также показывают, что совокупная стоимость владения является одним из главных драйверов внедрения облачной модели. В дополнение к гибкости экономических моделей, другие критерии для принятия решения относительно ИТ-инфраструктуры для рабочих нагрузок, поддерживаемых облачными средами, включают в себя физическую и информационную безопасность (34%), гибкость в работе (33%). Это исследование подчеркивает ценность гибридного облака «под ключ», которое уравновешивает плюсы и минусы различных моделей развертывания облаков.

Как ожидается, поставки платформы Dell EMC Cloud для Microsoft Azure Stack (через партнеров во всем мире) начнутся во второй половине 2017 календарного года.

Майк Нил (Mike Neil), вице-президент Microsoft, Enterprise Cloud, сказал: «Microsoft и Dell EMC продолжают сотрудничество в рамках стратегического альянса, инвестируя в Microsoft Azure Stack на базе инфраструктурной платформы Dell EMC, чтобы удовлетворить растущие ожидания заказчиков и предоставить решения, которые позволяют им получить все возможности высококачественного публичного и локального облака, обеспечить быструю трансформацию и внедрение инноваций с помощью разработанных для облака приложений. Благодаря Dell EMC Cloud для Microsoft Azure Stack наши общие заказчики получают поддержку и решения, позволяющие им быть более эффективными и инновационными, используя лучшую в своем классе гибридную облачную платформу».

Питер Плюим (Peter Pluim), исполнительный вице-президент Atos, IDM, отметил: «Гибридное облако Atos для Microsoft Azure Stack, основанное на платформе Dell EMC Cloud для Microsoft Azure Stack, обеспечивает безопасный, но гибкий облачный фундамент, на основе которого компании могут развивать свои бизнес-модели, оперативно реагировать на запросы рынка и создавать исключительные возможности для клиентов. Как и наш партнер Dell EMC, мы считаем, что цифровые технологии являются фундаментальной частью стратегии любой организации. Благодаря этому новому предложению, мы еще больше расширяем свои возможности по поддержке наших клиентов в их цифровой трансформации, предоставляя сквозное облачное решение, и продолжаем оставаться для них надежным проверенным партнером».

Томосиро Такемото (Tomoshiro Takemoto), старший управляющий директор подразделения облачных вычислений, Nomura Research Institute (NRI), отметил: «Dell EMC Cloud для Microsoft Azure Stack — это лучшее гибридное облако, готовое для применения в корпоративной среде. Оно имеет сильные конкурентные преимущества для поддержки реальной цифровой трансформации, включая функции безопасности и повышения надежности, реализованные “поверх” Azure Stack. Многие заказчики нуждаются в гибридном облаке такого типа, обеспечивающим гибкость инноваций и при этом поддерживающим традиционные ИТ-системы. Объединив наш пакет mPLAT Suite, который реализует интегрированное управление многопользовательской средой, с технологией Dell EMC, мы можем предоставить клиентам лучшие гибридные облачные решения для устранения посредством быстрой модернизации различных проблем, таких как изолированные облачные среды».

Лаура Дюбуа (Laura DuBois), вице-президент группы по корпоративным хранилищам, серверам и инфраструктурному программному обеспечению, IDC, сказала: «Совместимость и возможности взаимодействие позволяют организациям внедрять новые облачные решения с минимальными изменениями в процессах, инструментах и персонале, что повышает способность управлять ИТ и осуществлять цифровую трансформацию. Такие платформы “под ключ”, как Dell EMC Cloud для Microsoft Azure Stack, помогают решать текущие задачи с использованием частных и публичных облачных сред, в том числе обеспечивать согласованность с существующим инструментарием, получать доступ к дополнительным услугам и поддерживать жизненный цикл платформы».