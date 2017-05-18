Comindware автоматизирует бизнес-процессы Hertz

Компания Comindware, резидент Фонда «Сколково», объявила о внедрении своего решения для управления бизнес-процессами в международной компании по прокату автомобилей The Hertz Corporation (Hertz) и начале масштабного проекта трансформации ИТ-инфраструктуры компании. Об этом говорится в заявлении Comindware, поступившем в редакцию CNews.

Comindware предоставляет современную платформу для создания бизнес-приложений. В основе платформы — управление процессами (BPMS), кейсами (ACM), задачами плюс социальное взаимодействие. Среди разрабатываемых на платформе приложений — управление продажами (CRM), задачами и поручениями, работа с поставщиками (SRM), а также MDM, ITSM и многие другие процессные приложения.

На данном этапе сотрудничества проведена автоматизация процессов финансовой функции Hertz. Обеспечена система обработки запросов на капитальные затраты по проектам обслуживания локаций проката автомобилей, управления арендой локаций и оптимизации других сопутствующих финансовых процессов. Благодаря замене громоздких Excel-файлов на автоматизированное решение Comindware с дружелюбным интерфейсом удалось свести к минимуму ошибки человеческого фактора, снизить операционные издержки и обеспечить бесперебойное финансирование процессов, приносящих доход, отметили в компании.

Более того, созданы условия для обеспечения прозрачности сквозных бизнес-процессов Hertz, затрагивающих деятельность нескольких департаментов, оптимизации и ускорения процессов, а также снижения рисков их сопровождения.

В рамках дальнейшего сотрудничества в ближайшей перспективе с помощью решения Comindware будут автоматизированы процессы логистической функции компании, что, как ожидается, поможет повысить качество оказываемых услуг за счет обеспечения необходимого уровня прозрачности и должной скорости доставки автомобилей в пункты назначения.

«Решение Comindware стало единой средой для всех участников финансовых, логистических и других процессов, которые будут проходить автоматизацию “на лету” в рамках дальнейшей трансформации ИТ-инфраструктуры, — отметил Максим Цыпляев, основатель и президент компании Comindware. — Компания Hertz обеспечивает высокий уровень сервиса миллионам людей по всему миру, и мы надеемся, что программные решения Comindware помогут заложить фундамент дальнейшего развития и качества услуг».