«Взломанное будущее»: хакерскую конференцию анонсировали сборником киберпанка

Positive Technologies представила сборник киберпанковских рассказов «Взломанное будущее». Книга, вышедшая в издательстве «Снежный Ком М» в серии «Настоящая Фантастика», собрана из рассказов победителей литературного конкурса, который проводится на ежегодном форуме по практической безопасности Positive Hack Days.

Идея конкурса возникла у организаторов PHDays три года назад, в рамках подготовки культурной программы конференции.

«На одном из круглых столов PHDays мы обсуждали фантастику и обнаружили, что современная литература как-то обходит стороной профессию тех людей, которые собрались на этой конференции, ─ сказал инициатор конкурса «Взломанное будущее», писатель-фантаст Алексей Андреев (также являющийся сотрудником Positive Technologies). ─ Представьте, вокруг идут доклады о том, как легко проникнуть через интернет на атомную электростанцию или химический завод, в фойе проходят конкурсы по взлому банкоматов, мобильных телефонов и социальных сетей... а на лотках книжных магазинов в это время лежат какие-то старинные детективы. Практически никто из отечественных писателей не берётся осмыслить и адекватно отразить в литературе тот странный кибер-мир, который так цепко захватил всех нас».

Первый раз конкурс рассказов «Взломанное будущее», посвященный непростой жизни человека в мире глобальных коммуникаций и цифровых суррогатов, прошел в 2015 г. В жюри вошли Глеб Гусаков (писатель-фантаст, глава издательства «Снежный Ком М»), Алексей Андреев (он же Мерси Шелли, писатель-фантаст), Владислав Копп (бессменный ведущий передачи «Модель для сборки») и Сергей Чекмаев (писатель-фантаст, редактор проекта «Модель для сборки»). Выбранные ими рассказы-финалисты были переведены на английский и отправлены главному судье, одному из «отцов» жанра киберпанк, американскому писателю Брюсу Стерлингу. Он определил трех победителей, рассказы которых прочитала «Модель для сборки» со сцены конференции.

В 2016 г. конкурс «Взломанное будущее» повторился, а его финалистов, вместе с финалистами первого года, было решено издать отдельной книгой.

Глеб Гусаков, издатель и редактор серии «Настоящая Фантастика» в «Снежном Коме М», признался, что для него этот проект стал незаурядным событием: «И не только потому, что финалистов судил сам Брюс Стерлинг. Общее состояние отечественной фантастики ныне довольно плачевно, с выбором текстов для серии ─ а в ней публикуется только качественная, "умная" отечественная НФ ─ я с каждым годом испытываю всё большие затруднения. Что уж говорить о таком непростом жанре, как киберпанк? И тут ─ каскад отличных рассказов, среди которых несколько, не побоюсь этого слова, выдающихся».

Сергей Чекмаев в свою очередь отметил, что результаты конкурса получают очень хорошие отзывы от слушателей и читателей: «Слушатели программы "Модель для сборки" иногда упрекают меня, литературного редактора проекта, что рассказы, которые мы читаем, не соответствуют их ожиданиям. Разумеется, так бывает, если кто-то любит фэнтези, а мы ему предлагаем космооперу ─ и наоборот. Но организаторы PHDays с самого начала делали ставку на киберпанк, и я практически не слышал претензий по качеству текстов. Я сделал уже не один сборник тематической фантастики ─ книга "Взломанное будущее" стала юбилейной, 20-й. Но никогда раньше передо мной не стояла столь необычная задача: все мы ─ авторы, организаторы и жюри ─ попытались возродить жанр, который даже сами основатели много лет назад назвали умершим. И знаете, я думаю, что у нас получилось».

В этом году на суд жюри нового этапа конкурса уже прислали более 300 рассказов. Значительно расширилась и география, и возраст участников: самому юному писателю-киберпанку оказалось всего 9 лет. Известный российский фантаст Вадим Панов, приглашенный в этом году главным судьей конкурса, объявит победителей вечером 23 мая на очередной, уже седьмой по счету конференции Positive Hack Days.

О том, что будет происходить на этом глобальном форуме днем, рассказал Алексей Качалин, заместитель директора компании Positive Technologies по развитию бизнеса в России: «Мы каждый год собираем самые интересные доклады и семинары по offensive security, то есть по уязвимостям, методам атак и тестов на проникновение. Этот год ─ не исключение, но теперь мы активнее исследуем причины. Так, на конференции этого года будет целый поток докладов по безопасной разработке. С другой стороны, инциденты наносят максимальный ущерб, если активность злоумышленников долго остается необнаруженной ─ чтобы раскрыть эту тему, у нас оба дня будет проходить defensive track, на котором будет представлен опыт эксплуатации центров мониторинга безопасности (SOC) российских компаний ─ Ростелекома, Сбербанка и МТС, а также внутренних SOC глобальных вендоров – таких как SAP и Microsoft».

Алексей Качалин также напомнил, что центральная тема конференции этого года ─ безопасность интернета вещей в условиях бурного развития ИТ-отрасли и проникновения «умных» устройств в бизнес и повседневную жизнь. Проблема будет обсуждаться под разными углами с представителями регуляторов, ведущими ИБ-исследователями и визионерами компаний, развивающих новые технологии. Поэтому все, кто хочет увидеть ИТ-будущее не в розовых очках рекламы, а в более реальном свете, еще раз приглашаются на PHDays VII. Конференция пройдет 23 ─ 24 мая 2017 в московском Центре международной торговли, программу и другие детали можно найти на сайте phdays.ru.

Бизнес-партнер форума Positive Hack Days – MONT, партнеры форума ─ компании Ростелеком, R-Vision, IBM, Microsoft, Solar Security, «ИнфоТеКс» и SAP; спонсоры форума ─ Аксофт, ГК ANGARA, Лаборатория Касперского, CheckPoint, MCAfee, Symantec; партнеры Противостояния – Palo Alto Networks, «ICL Системные технологии», Beyond Security; участники Противостояния ─ компании «Информзащита», «Перспективный мониторинг», «Инфосистемы Джет», «Крок»; в числе технологических партнеров − Cisco, CompTek, Synack, Qrator, Wallarm и QIWI; генеральный информационный партнер Positive Hack Days – государственное информационное агентство ТАСС.