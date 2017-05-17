«Связной» начал продажи новой линейки мобильных телефонов Nokia

«Связной» начал продажи мобильного телефона Nokia 3310 в розничной сети и интернет-магазине компании, а также объявил цены на смартфоны бренда в сети ритейлера. В «Связном» поступил в продажу мобильный телефон Nokia 3310, при этом устройство доступно в интернет-магазине svyaznoy.ru и ряде салонов ритейлера в России.

Модель Nokia 3310 представлена в 4 цветовых решениях – красный, желтый, синий и серый. Стоимость новинки в интернет-магазине и салонах «Связного» составляет 3990 руб.

18 мая 2017 года «Связной» откроет предзаказ на новые смартфоны Nokia – модели Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6. В этот же день ритейлер запустит акцию в интернет-магазине, которая будет действовать сутки: при совершении предзаказа и предоплате покупатели получат в подарок мобильный телефон Nokia 3310 (количество Nokia 3310 по акции ограничено, условия акции можно будет найти на сайте «Связного» в день старта акции). Новые смартфоны Nokia появятся в продаже во 2 половине июня 2017 года. Устройства можно будет приобрести в магазинах «Связного» и на svyaznoy.ru.

Цена Nokia 3 в «Связном» на старте продаж оставит 9990 руб. Модель оснащена глянцевым дисплеем с диагональю 5 дюймов. В корпус смартфона встроены две широкоугольные восьмимегапиксельные камеры - фронтальная и основная.

Цена Nokia 5 в «Связном» составит 12990 руб. Корпус Nokia 5 выполнен из авиационного алюминия, аппарат оснащен глянцевым 5,2-дюймовым HD-дисплеем. Устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 430 и графическим процессором Qualcomm Adreno 505.

Nokia 6 клиенты «Связного» смогут приобрести за 15990 руб. Смартфон оборудован 5,5-дюймовым full HD-дисплеем, а его корпус представляет собой моноблок, выточенный из авиационного алюминия. Смартфон оборудован системой Dolby Atmos, интеллектуальным усилителем и двумя динамиками, что обеспечивает высокую чёткость звука.

Смартфоны в «Связном» будут представлены в следующих цветовых решениях – чёрном, серебряном, индиго. Предварительный заказ на новинки можно будет оформить несколькими способами: оставить заявку на сайте svyaznoy.ru, воспользоваться электронными каталогами в розничной сети либо позвонить в call-центр «Связного». На старте продаж смартфоны в «Связном» можно будет приобрести в кредит.