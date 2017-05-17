Совет директоров «Ростелекома» утвердил новый состав правления

«Ростелеком» объявил о том, что совет директоров принял решение о назначении нового состава правления компании.

В новый состав правления вошли: Абрамков Александр Евгеньевич, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр»; Анохин Сергей Николаевич, старший вице-президент; Кириенко Владимир Сергеевич, старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом; Мельхорн Кай-Уве, старший вице-президент – финансовый директор; Проскура Дмитрий Викторович, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Волга»; Рысакова Галина Васильевна, старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом; Сапунов Алексей Валерьевич, старший вице-президент по технической инфраструктуре.

В соответствии с пунктом 27.3. устава «Ростелекома», функции председателя правления компании осуществляет президент «Ростелеком» Осеевский Михаил Эдуардович.

Совет директоров определил срок полномочий нового состава правления в течение двух лет с даты принятия решения.