SAP упростила поиск и покупку партнерских бизнес-приложений в SAP App Center

Компания SAP представила обновление магазина приложений и партнерских решений SAP App Center. Поиск по приложениям в магазине был оптимизирован, при этом появились новые функции: пробные версии, централизованное управление покупками, выставлением счетов и связью с разработчиками, рассказали CNews в SAP.

«Мы помогаем нашим клиентам облегчить поиск, приобретение и управление решениями в рамках нашей широкой экосистемы, включая стартапы, независимых поставщиков программного обеспечения и сервисов и технологических партнеров, — отметила Диана Фанелли (Diane Fanelli), генеральный менеджер Global Channels and Platform в SAP. — Теперь в SAP App Center нашим клиентам осуществлять закупки гораздо удобнее, а взаимодействие наших партнеров с клиентами SAP стало надежнее».

Новые возможности SAP App Center включают: экосистему SAP в одном месте — SAP App Center упрощает поиск среди более 1300 партнёрских приложений, а также использование новых технологий для расширения всех предложений SAP, включая SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors, SAP Hybris, SAP Ariba и SAP Analytics; корпоративный магазин приложений — двухуровневые и корпоративные методы закупок и платежей включают решения SAP Ariba для оплаты и поддержки глобальных закупок с мультивалютными операциями, PO и кредитными картами; ускорение цифровых преобразований — все приложения, такие как SAP S/4HANA, SAP Cloud Platform и облачные бизнес-решения SAP, совместимы между собой и обеспечивают отлаженную работу всех обновлений.

Покупатели и партнеры SAP уже могут воспользоваться новыми функциями цифрового магазина корпоративных приложений. Кроме того, клиенты могут пользоваться SAP Store — онлайн-магазином SAP, где можно приобрести программное обеспечение, контент и образовательные материалы, указали в компании.