Melon Fashion Group построила оперативную отчетность на базе SAP Business Objects

Компания SAP и ГК «Корус Консалтинг» завершили проект по внедрению системы отчетности на базе SAP Business Objects для компании Melon Fashion Group. Новый инструмент позволяет принимать решения в режиме реального времени, опираясь на оперативные данные, сообщили CNews в SAP.

Melon Fashion Group — производитель и ритейлер женской и мужской одежды, владеющий брендами Zarina, befree и Love Republic. Компания ведет деятельность в семи странах: России, Украине, Казахстане, республике Беларусь, Армении, Грузии и Польше. Общая розничная сеть насчитывает 558 магазинов.

В 2016 г. компания запустила проект по автоматизации процессов, связанных с анализом оперативной отчетности. Главная цель проекта — значительное ускорение сбора и обработки информации для принятия и оптимизации управленческих решений. Для решения этих задач была выбрана система SAP Business Objects. Исполнителем по внедрению выступила компания «Корус Консалтинг». Перед партнерами стояла задача объединить данные, получаемые из разных источников, и повысить качество оперативной и финансовой отчетности.

В ходе проекта специалисты «Корус Консалтинга» проанализировали текущую отчетность и предложили инструменты, позволяющие консолидировать процессы сбора, хранения и обработки информации, расширить область для анализа данных в автоматическом режиме.

В результате были внедрены отчеты, которые позволяют оперативно получать данные о выполнении планов продаж, количестве посетителей, эффективности рекламных акций. Консолидация данных из разных источников дает возможность грамотно управлять ценовой и ассортиментной политикой, создавать сезонные коллекции и отдельно взятые позиции, исходя из детального анализа предпочтений и проса покупателей.

По отзыву заказчика, запуск SAP Business Objects ускорил анализ и сравнение данных во всех магазинах и за разные периоды времени. Настроенные отчеты визуализируют все показатели, что позволяет комплексно и в реальном времени контролировать деятельность во всех городах и странах присутствия.

«Мы поставили глобальную цель — создать точный инструмент для анализа. Нам требовалось объединить стратегически важные сведения в единое целое и отказаться от трудоемкой и сложной синхронизации данных в ручном режиме. Все это должна делать система, — подчеркнула Наталия Самутичева, финансовый директор Melon Fashion Group. — При этом нам было важно, чтобы отчетность была в равной степени доступна и понятна всем специалистам вне зависимости от должности и уровня подготовки. И, как показывает первый пользовательский опыт, нам это удалось. Настроенные отчеты востребованы среди продуктовых команд, баеров, специалистов отдела развития, финансистов, бухгалтеров и логистов».

«Для ритейлеров автоматизация отчетности является важным аспектом успешного ведения бизнеса. Внедрение решения SAP Business Objects позволило ключевым подразделениям компании Melon Fashion Group, включая департаменты брендов, логистики, развития, управления персоналом, углубить анализ данных и сделать его информативным для принятия эффективных решений», — заявил Алексей Петунин, директор по работе с партнерами, средним и малым бизнесом, SAP СНГ.

«Успешный проект в области розничной торговли и особенно в fashion-ритейле — подтверждение экспертизы “Корус Консалтинга” в этой отрасли. Инструменты, доступные Melon Fashion Group на платформе SAP Business Objects, позволяют компании оперативно реагировать на любые потребности бизнеса в области анализа данных, что очень важно для такой динамичной и конкурентной отрасли, как ритейл», — считает Алексей Свердлов, директор департамента BI ГК «Корус Консалтинг».