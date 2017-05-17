Honeywell представила SDK для расширения возможностей промышленного интернета вещей

Подразделение «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell объявило о выпуске первого надежного и полностью масштабируемого комплекта средств разработки ПО для упрощения взаимодействия программных систем промышленного назначения, который позволит им обмениваться данными друг с другом независимо от платформы, операционной системы или размеров. Комплект средств разработки ПО Matrikon Flex OPC Unified Architecture (OPC UA) — оптимальное решение в ситуациях, когда вычислительные ресурсы и память имеющихся компьютеров существенно ограничены, сообщили CNews в Honeywell.

Решение Matrikon Flex предназначено для производителей серийной продукции и предприятий перерабатывающей отрасли, коммерческих заказчиков и поставщиков оригинального оборудования (OEM) для автоматизации производства. Это комплект разработчика, позволяющий быстро и легко наладить поддержку OPC UA при решении любых задач независимо от их масштаба. SDK отвечает требованиям всех сегментов рынка — от небольших микропроцессорных систем до корпоративных серверов, утверждают в компании. Этот продукт станет ключевым компонентом концепции Honeywell Connected Plant.

«Honeywell Connected Plant — это воплощение нашего целостного подхода, направленного на удовлетворение и предупреждение потребностей заказчиков и основанного на возможностях промышленного интернета вещей, — говорит Шри Дандекар (Shree Dandekar), вице-президент и генеральный директор подразделения Honeywell Connected Plant. — В этой области OPC UA играет ключевую роль, помогая создавать решения, ориентированные на конечный результат. И появление Matrikon Flex подчеркивает важность этой технологии».

По словам Аруна Анантампалаяма (Arun Ananthampalayam), старшего менеджера по маркетингу в Honeywell Connected Plant, новый SDK Matrikon Flex представляет собой единое клиент-серверное решение для промышленных организаций с различными требованиями к обмену данными. «Matrikon Flex реализован на основе базовых принципов, что делает данный пакет разработчика более компактным и подходящим как для решения задач в условиях ограниченности ресурсов, так и для создания крупных масштабируемых архитектур, — отметил Арун Анатампалаям. — У этого SDK низкие требования к памяти, что позволяет сохранить достаточные вычислительные ресурсы для правильной работы устройств».

«Для быстрого внедрения OPC UA поставщикам необходимы инструменты, которые позволяют снижать затраты времени и сил на разработку и создавать надежные и безопасные продукты. Новый SDK, представленный Honeywell, оптимально подходит для компаний, начинающих работу с OPC UA и желающих воспользоваться преимуществами технологий промышленного интернета вещей. Это решение помогает ускорить разработку продуктов на основе стандарта OPC UA с минимальными изменениями в инфраструктуре», — убежден Томас Берк (Thomas Burke), президент и исполнительный директор, OPC Foundation.

Готовая клиент-серверная архитектура Matrikon Flex обеспечивает быстрый метод реализации оптимизированных, высоконадежных продуктов с поддержкой OPC UA, при этом разработчикам не нужно обладать экспертными знаниями в области OPC UA, указали в Honeywell. В отличие от поставщиков, предлагающих отдельные версии пакетов разработки OPC UA для продуктов на разных платформах, Honeywell создала единый комплект, необходимый разработчикам для того, чтобы использовать, поддерживать и обновлять все свои продукты. Это экономичный способ реализации возможностей промышленного интернета вещей для создания и более быстрого вывода на рынок полного ассортимента продуктов.

Кроме того, в Matrikon Flex используется стабильная архитектура для максимального увеличения времени полезной работы конечных решений. Такой подход помогает внедрять поддержку OPC UA в решения с минимальными вычислительными ресурсами. Комплект обеспечивает управление памятью на основе общего пула ресурсов и работает практически на любой системе — от встраиваемых платформ с ограниченными ресурсами до мощных приложений на основе ПК, отметили в компании.