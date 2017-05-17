«АМТ-Груп» обеспечит доставку цифровых ТВ-сигналов Full HD на Чемпионате мира по футболу и Кубке Конфедераций

Компания «АМТ-Груп» объявила о подписании государственного контракта на оказание услуг, обеспечивающих доставку и распространение цифровых ТВ-сигналов Full HD на объектах проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. Заказчиком выступает «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Стоимость контракта составляет p282,56 млн, сообщили CNews в «АМТ-Груп».

Мероприятия пройдут на стадионах в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи. Помимо спортивных сооружений, в число оснащаемых объектов также входят штаб-квартиры FIFA и арбитров.

В рамках обязательств по государственному контракту «АМТ-Груп» обеспечит доставку и распространение цифровых ТВ-сигналов Full HD с применением технологий IPTV и DVB-C. В задачи компании входит организация передачи multicast-трафика на стадионах (на ТВ-приёмники в местах общего пользования) и в вещательном центре (Международный координационно-вещательный центр мероприятия), а также доставка потоков видеосигналов на мониторы на медиа-трибунах (комментаторские кабины). Работы по проекту включают предоставление в пользование необходимого оборудования, осуществление монтажа, пуско-наладочные работы, настройку и тестирование, эксплуатацию созданной инфраструктуры и ее техническую поддержку.

ТВ-сигналы формируются как централизованно (для всех стадионов), так и локально. До 20 ТВ-сигналов формируются централизованно в Международном координационно-вещательном центре мероприятия и затем доставляются до всех стадионов через сеть передачи данных. На стадионах формируются до 15 локальных ТВ-сигналов. Сигнал поступает на цифровые приемники (STB), подключенные к сети Ethernet, либо на телевизоры со встроенным DVB-C-тюнером в случае доставки сигналов по HFC-сети.

В соответствии с техническим заданием, данная система должна обеспечивать доставку ТВ-сигналов более чем к 8 тыс. потребителям в сети DVB-C и 4500 потребителям IPTV, указали в компании.

Для контроля качества предоставляемых услуг «АМТ-Груп» в техническом решении предусмотрела наличие централизованной системы мониторинга, позволяющей контролировать качество как входного, так и выдаваемого в сеть передачи данных ТВ-сигнала. Также в сегменте IPTV предусматривается удаленный контроль цифровых приемников STB для получения информации о качестве доставляемых цифровых телевизионных каналов.

Основным требованием FIFA к организации доставки сигнала является обеспечение максимального времени задержки не более 300 мсек на время распространения и воспроизведения видеосигнала на средстве отображения на медиатрибунах (комментаторские кабины). Инженеры «АМТ-Груп», совместно с представителями компаний-производителей головных станций и устройств отображения, провели комплексное тестирование технического решения для выполнения данного требования.

С учетом специфики мероприятий договором предусмотрено соглашение об уровне сервиса (SLA). Допустимое время решения проблемы высшего приоритета во время проведения мероприятий составляет не более 5 минут.