Рутокен ЭЦП 2.0 обеспечит аутентификацию ИП при сдаче отчетности на сайте ФНС

«Актив» объявила о том, что разработанный компанией Рутокен ЭЦП 2.0 теперь можно использовать для аутентификации в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Сегодня взаимодействие между юридическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и государственными структурами постепенно переходит в электронный вид. Технологии аутентификации и электронной подписи способствуют этому переходу.

До сих пор индивидуальные предприниматели использовали Рутокен ЭЦП 2.0 для работы с системой ЕГАИС, но не имели возможности применять ее для электронного документооборота с Федеральной налоговой службой.

С недавнего времени индивидуальные предприниматели могут использовать Рутокен ЭЦП 2.0 для работы в личном кабинете на сайте ФНС России. Пользователям доступна аутентификация в личном кабинете ИП при помощи Рутокен ЭЦП 2.0, который используется для усиленной квалифицированной электронной подписи. Налогоплательщики смогут подписывать и направлять в налоговые органы заявления по регистрации, перерегистрации и снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники и других документов.

Рутокен ЭЦП 2.0 полностью соответствуют всем требованиям 63-ФЗ и Приказа ФСБ №796 к средствам ЭП. Криптографические алгоритмы, реализованные в Рутокен ЭЦП 2.0, соответству-ют стандартам ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012, VKO ГОСТ Р 34.10-2012 (RFC 7836), что делает возможным использование устройства для квалифицированной электронной подписи. Рутокен ЭЦП 2.0 сертифицирован ФСБ России. Устройство выпускается в форм-факторах USB-токена и microUSB-токена.

В настоящее время число пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» составляет более 644 тысяч. За несколько часов после ввода новой услуги уже 64 предпринимателя прошли аутентификацию в ЛК с помощью Рутокен ЭЦП 2.0 и подписали необходимые документы. Возможности использования Рутокен ЭЦП 2.0 позволят ИП существенно экономить время при сдаче отчетности.

«Все сферы деятельности и в коммерческих, и в государственных структурах стараются автоматизировать и привести в электронный вид, потому что это экономит деньги и время. Используя Рутокен ЭЦП 2.0 в качестве средства усиленной квалифицированной электронной подписи при направлении документации в ФНС, индивидуальные предприниматели получат удобный и эффективный инструмент для повседневной работы», - отметил Кирилл Мещеряков, директор продуктового направления Рутокен компании «Актив».