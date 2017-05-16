НИИ СОКБ объявил об открырии ЦОД SafeDC

«НИИ СОКБ» объявил об открытии нового Центра обработки данных SafeDC, специализирующегося на услугах класса SecaaS (Security as a service). Услуги предоставляются на базе собственных решений компании и на платформах компаний-партнеров.

Услуги можно условно разделить на предоставляемые внешним заказчикам из SafeDC, и предоставляемые заказчикам, разместившим свои серверы (аппаратные или виртуальные) в периметре ЦОД.

Уникальность построенного ЦОДа заключается в том, что он совмещает обеспечение безопасности как на уровне сервисов, так и на уровне инфраструктуры.

«В строительство было вложено более 100 млн рублей. Мы рассчитываем на полный возврат инвестиций в течение 4-5 лет», - сказал Игорь Калайда, генеральный директор НИИ СОКБ.

ЦОД SafeDC расположен в Москве в районе метро Калужская, на подземной территории бизнес-центра на Научном проезде, 17. Общая площадь – 240 кв. м. для размещения 60 телекоммуникационных шкафов (с возможностью расширения до 120). ЦОД имеет собственный канал передачи данных (32 оптических волокна с загрузкой до 10 Gbps на каждое волокно) до крупнейшей в России точки коммутации интернет-трафика MSK-IX. Проект был реализован за 3 года.

Основным исполнителем работ по монтажу и пуско-наладочным работам являлся НИИ СОКБ. Подрядчики – «Национальный инновационный центр» (монтаж и наладка активного сетевого оборудования), «Гардлайнер» (охранные системы), «АМТ-Групп» (архитектурно-строительные решения и СКС), «Фламакс» (система автоматического пожаротушения), ООО «АМД Технологии» (система вентиляции и кондиционирования).

Коммерческий директор НИИ СОКБ Ольга Добровольская рассказала, что в рамках проекта организован сервис «ЦОД в ЦОДе» - физическая защита оборудования клиента на основе сейфовых шкафов Lampertz. Предусмотрена защита от пыли, газов, затопления, пожара, обвала и взлома.

ЦОД спроектирован с учетом международных стандартов, соответствующих показателю уровня надежности ЦОД TIER III (отказоустойчивость — 99,982 %). Аттестован на соответствие 1 классу и 1 уровню защищенности ИС, обрабатывающих государственные информационные ресурсы и персональные данные граждан.

Кроме того, у компании есть резервный ЦОД, расположенный в технопарке «Слава» и объединенный с SafeDC по оптическому каналу на расстоянии 1 км, - сообщила Ольга Добровольская.

Системы жизнеобеспечения управляются как локально, так и дистанционно. Дистанционное управление выведено на диспетчерское рабочее место, развернутое в офисном помещении на Научном проезде, 17. Диспетчерской службой ведется круглосуточный контроль функционирования перечисленных инженерно-технических систем. Штатно системы работают в автоматическом режиме, при необходимости могут быть оперативно переведены в режим ручного управления.

Среди партнеров НИИ СОКБ по услугам в области ИБ, представленным в ЦОД – крупнейшие российские и международные компании: ИнфоТеКС, Qualys, SkyBox, SafeTech, Group IB, АО «Технология Здоровья».

Все перечисленные выше компании заключили партнерское соглашение с НИИ СОКБ, так как видят возможность расширения рынков присутствия, тем самым приближая решения в области информационной безопасности к среднему и малому бизнесу РФ. Компания «НИИ СОКБ» смогла убедить лидеров отрасли ИБ в перспективе такого сотрудничества на базе ЦОД SafeDC.

Директор по развитию НИИ СОКБ Владимир Бычек представил ЦОД SafeDC как площадку, которая позволит ведущим вендорам из области ИБ выйти на новые для них рынки и тем самым расширить и, в каком-то смысле, диверсифицировать свой бизнес. Роль компании «НИИ СОКБ» в этом процессе состоит прежде всего в том, чтобы проработать все важные аспекты услуг и согласовать их с партнерами в рамках новых бизнес-моделей, кардинально отличающихся от привычных для них. В перспективе SafeDC должен превратиться в конвейер услуг из области ИБ, большинство из которых станет в итоге своего рода «коробочным» продуктом для любого ЦОДа. Появление подобных продуктов позволит SafeDC стать не конкурентом, но партнером существующих коммерческих ЦОД.