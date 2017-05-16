«Мегафон» подготовил Невинномысск к запуску 4G

«Мегафон» объявил о запуске в эксплуатацию около 40 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Невинномысска, подготовив инфраструктуру к запуску услуг 4G.

Скорость передачи данных в новых ВОЛС в Невинномысске достигает 10 Гбит/с. В данный момент технические специалисты компании подключают к волоконно-оптическим линиям десятки новых базовых станций 4G, которые откроют абонентам «Мегафона» в Невинномысске доступ к мобильному интернету на скорости до 100 Мбит/с.

«Невинномысск сегодня активно развивается как территория промышленной индустрии и свободного предпринимательства, а это всегда требует надежных телекоммуникаций, которые «Мегафон» готов предоставить, — сказала Людмила Высочина, директор Ставропольского отделения компании «Мегафон». — Благодаря новым ВОЛС мы не только обеспечим весь город интернетом 4G, но и сможем реализовывать более сложные, чем раньше, задачи по фиксированному доступу в интернет для множества клиентов бизнес- и госсектора.

В процессе строительства части данного кольца ВОЛС компания решала непростые логистические и технологические задачи: маршрут линий проходил через автомагистрали и железнодорожные пути. Общая протяженность ВОЛС «Мегафона» на Ставрополье составляет более 1000 км.