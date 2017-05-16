IRBIS выпустил металлический ультрабук NB99 на базе Intel Core M

Российский ИТ-дистрибьютор Treolan сообщил о старте продаж ультратонких алюминиевых ноутбуков IRBIS NB99, оснащенных процессором Intel® Core M 6 поколения и сканером отпечатков пальцев.

Ультрабук IRBIS NB99 толщиной с карандаш и весом 1,2 кг имеет на борту 240 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти. По некоторым независимым оценкам, устройство может составить конкуренцию известным мировым брендам в сегменте ультрабуков.

Аппарат работает под управлением Windows 10 и оснащен 13,3-дюймовым экраном на матрице IPS-типа с разрешением 1920x1080 точек. Ноутбук поддерживает беспроводные сети Wi-Fi 802.11 b/g/n и оснащается Li-Pol аккумулятором емкостью 4600 мАч.



Представители IRBIS признаются, что впервые вступили на путь производства подобных продуктов, существенно отличающихся по начинке и, соответственно, по стоимости.

«Сборка NB99 обошлась нам недешево, это действительно устройство высокого класса, ориентированное совершенно на другой пользовательский сегмент, – сказал Андрей Никифоров, руководитель направления ноутбуков и планшетов IRBIS. – Пока что мы заказали небольшую партию лэптопов, посмотрим, как будет реагировать рынок».