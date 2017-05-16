FESCO оптимизировала управление КИК с помощью «1С:Управление холдингом»

«Национальный телеком» завершил внедрение системы подготовки налоговой отчетности по КИК (контролируемым иностранным компаниям) на базе «1С:Управление холдингом» в ДВМП – управляющей компании Транспортной группы FESCO. Новая система помогла унифицировать правила подготовки налоговой отчетности, сократить время на сбор и проверку данных, обеспечить своевременное формирование и сдачу отчетности в контролирующие органы.

Изменения в российском законодательстве о контролируемых иностранных компаниях поставили перед FESCO задачу комплексного информационно-аналитического обеспечения бизнес-процессов по формированию налоговой отчетности в этой области. В соответствии со стратегией FESCO, направленной на повышение эффективности и автоматизацию обслуживающих бизнес-процессов, была поставлена задача разработать и реализовать полностью автоматизированный бизнес-процесс от ведения организационной структуры до сбора и хранения подтверждающих документов и формирования налоговой декларации в электронной форме.

Для решения задачи было принято решение о внедрении системы «1С:Управление холдингом». Партнером по реализации проекта стала компания «Национальный телеком».

Новая система объединила и унифицировала работу по формированию налоговой отчетности по более чем 90 иностранным компаниям FESCO. В результате ускорилось получение данных для подготовки отчетности, снизились налоговые риски и риски получения штрафных санкций за несвоевременную сдачу отчетов.

Организовано оперативное формирование отчетности контролируемых иностранных компаний и уведомлений в соответствии с действующим законодательством РФ. Выполнен перенос данных из текущей системы в новое решение на базе «1С:Управление холдингом» и обеспечена выверка данных.

В соответствии с потребностями предприятия в системе доработан типовой механизм формирования налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций и по налогу на доходы физических лиц в части доходов контролируемых иностранных компаний.

Отчетность по контролируемым иностранным компаниям за прошлый год была сформирована в новом решении «1С:Управление холдингом». Система сдачи отчетности по контролируемым иностранным компаниям переведена в промышленную эксплуатацию.

Корниенко Александр, руководитель проекта, отметил: «Внедрение системы отчетности КИК на базе "1С:Управление холдингом" в кратчайшие сроки дало свои результаты: новая система позволила уменьшить время на сбор и проверку данных, Холдинг получил инструмент для управления организационной структурой иностранных компаний, повысилась прозрачность формируемой отчетности».