Dell EMC представила интегрированную систему защиты данных

Dell EMC объявила о выпуске решений для резервного копирования и защиты данных, обеспечивающих резервирование и безопасное хранение данных на случай аварий и сбоев.

Новая интегрированная система защиты данных Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) представляет собой специализированное, заранее интегрированное и готовое к работе аппаратное решение, которое включает защищенное хранение данных, соответствующее ПО, а также возможности поиска данных и аналитики. Единое решение поддерживает богатую экосистему приложений и платформ, обладая при этом встроенными возможностями многоуровневого облачного хранения данных. Компания Dell EMC также расширила ассортимент услуг по защите данных в облаке, чтобы клиенты могли легко и эффективно защищать и архивировать свои данные в любом месте и в любое время.

В большинстве современных решений эффективную защиту данных либо сложно настроить, либо нужно администрировать сразу несколько узкоспециализированных решений для разных приложений, платформ или источников данных. Зачастую приходится управлять несколькими продуктами (ПО для резервного копирования, серверы резервного копирования, поисковые серверы и системы различных поставщиков), что существенно замедляет развертывание и приводит к разделению среды защиты данных — в итоге возрастает сложность и стоимость администрирования.

Dell EMC IDPA — это заранее интегрированное аппаратное решение, позволяющее организациям преодолеть все трудности, сопряженные с организацией защиты данных.

IDPA обеспечивает защищенное хранение данных, ПО для защиты данных, возможности поиска и анализа в рамках единого, простого в развертывании и предварительно настроенного аппаратного решения. Быстрая окупаемость и высокая производительность — практически десятикратная экономия времени в сравнении с организацией собственной традиционной системы защиты данных и на 20% лучше производительность, чем у ближайшего конкурента. Широкая поддержка различных физических и виртуальных рабочих нагрузок, включая поддержку богатой экосистемы приложений и нескольких гипервизоров. Охват системы можно легко расширить благодаря встроенным возможностям многоуровневого долгосрочного хранения данных в частном или публичном облаке. Шифрование, обнаружение сбоев и их исправление. Алгоритмы дедупликации (в среднем соотношение дедупликации составляет 55:1) для постоянного хранения данных как в локальной системе, так и в облаке. Возможность масштабирования без дополнительных затрат с тем же высоким уровнем безопасности, надежности и всеми преимуществами, которые предлагает Dell EMC. Поддержка флэш-массивов и оптимизация под VMware для мгновенного доступа к виртуальным машинам и их восстановления в соответствии со строжайшими требованиями RPO/RTO к средам VMware.

Благодаря встроенной поддержке флэш-массивов решение можно использовать в качестве динамической системы хранения данных для среды тестирования и разработки.

Для лучшей производительности и большего контроля над базами данных IDPA также интегрируется с ключевыми важными для бизнеса приложениями и платформами, такими как MongoDB, Hadoop и MySQL. Более того, стандартные ежедневные операции в IDPA выполняются в простом универсальном пользовательском интерфейсе. В этом интерфейсе пользователи могут планировать задания по защите данных и управлять ими, настраивать политики для долгосрочного хранения данных в облаке и соблюдения соглашений об уровне обслуживания.

Линейка решений IDPA представлена четырьмя различными моделями (DP5300, DP5800, DP8300 и DP8800), ориентированными на средние и крупные предприятия. Модель начального уровня включает 34 ТБ полезной емкости, а самая продвинутая модель — 1 ПБ. Благодаря таким услугам, как удаленный мониторинг и автоматическая отправка компонентов со складов сервисных центров во всем мире, клиенты могут быть полностью уверены в том, что их данные и инвестиции защищены компанией Dell EMC, доказавшей удобство эксплуатации и обслуживания своих систем в корпоративных условиях.

Dell EMC предлагает комплексный пакет решений для защиты данных в многооблачной среде, подходящий организациям на любом этапе перехода в облако. В настоящий момент технологиями Dell EMC защищены более 150 ПБ облачных данных — это вдвое больше, чем у ближайшего конкурента. Перечень наших услуг пополнился двумя улучшениями, расширяющими возможности защиты данных в облаке, — это защищенное хранение данных и аварийное восстановление.

С выходом Data Domain Virtual Edition (DD VE) версии 3.1 организации получили производительность, эффективность и надежность решения Data Domain в облачной среде. DD VE позволяет резервировать традиционные и новые рабочие нагрузки Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure, а также реплицировать данные в облако, из него или внутри него. А пакет Data Protection Suite помогает вести мониторинг этих резервных копий в облаке и отчетность по ним.

Сейчас сочетание решения Data Domain и пакета Data Protection Suite представляет недорогой вариант аварийного восстановления в облаке, позволяя организациям дополнить защиту своих локальных сред возможностями AWS S3. Передача данных происходит надежно и эффективно, с минимумом вычислительных циклов и нагрузки на AWS. В случае аварии образы виртуальных машин можно восстановить и запустить из AWS. Поскольку в облачной среде нет нужды в Data Protection Suite и Data Domain, вычислительные циклы тратятся только при восстановлении, что означает дополнительное снижение расходов для пользователя.

Интегрированная система защиты данных Dell EMC уже доступна для предзаказа и поступит в продажу летом 2017 года. Новые облачные возможности Dell EMC доступны в составе новейших версий решения Data Domain Virtual Edition (DD VE 3.1) и пакета Data Protection Suite.