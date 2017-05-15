Tele2 назначила нового финансового директора

Tele2 сообщила об изменениях в управленческой команде компании. С 15 мая должность финансового директора Tele2 будет занимать Николай Суриков.

На новой позиции Николай Суриков займется управлением финансовой функцией компании – формированием и реализацией финансовой политики Tele2, а также будет осуществлять проекты, способствующие повышению маржинальности бизнеса.

Николай обладает обширным опытом в области построения и эффективного управления финансовыми процессами в крупных организациях, создания системы внутренних контролей, внедрения ERP-решений и других проектов, направленных на повышение рентабельности бизнеса. До прихода в Tele2 в течение последних 8 лет он возглавлял финансовые функции в компании «ВТБ Факторинг», медиахолдинге «СТС Медиа», группе «М.Видео».

Ранее на протяжении 5 лет Николай Суриков работал в компании МТС на должности директора по корпоративной отчетности, до этого 8 лет вел аудиторские и консультационные проекты для клиентов телекоммуникационной индустрии и FMCG в компании EY (включая 2 года работы в миланском офисе компании). Также Николай является действительным членом ассоциации дипломированных бухгалтеров Великобритании (АССА).

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «Tele2 занимает лидирующую позицию на российском телеком-рынке по темпам роста бизнеса. Успехи компании зависят от профессионализма и эффективности наших сотрудников, поэтому мы уделяем большое внимание укреплению управленческой команды Tele2. Николай Суриков имеет серьезные достижения в сфере управления финансовыми процессами в крупных компаниях. Я рад приветствовать его в нашей команде и уверен, что его знания и опыт будут способствовать дальнейшему росту показателей Tele2».