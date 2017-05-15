«Связной»: покупатели смартфонов стали приобретать устройства с более емкими аккумуляторами

В 1 квартале 2017 года доля смартфонов с емкостью аккумулятора более 2000 мАч впервые превысила половину от всех проданных «Связным» «умных» телефонов и достигла 55%. За аналогичный период прошлого года доля таких устройств составляла только 39%. Растущая популярность гаджетов с мощным аккумулятором обусловлена продолжающимися изменениями в поведении российских покупателей, а также расширением ассортимента производителями.

Смартфон становится универсальным устройством и «первым экраном» для все большего количества людей. Он заменяет собой сразу несколько гаджетов – планшет, компактный фотоаппарат, плеер, электронную книгу. Человек пользуется «умным» телефоном чаще, чем другой персональной электроникой, поэтому возникает потребность в устройстве с более емким аккумулятором.

С увеличением популярности смартфонов растет и количество приложений для них. Покупатели «умных» телефонов пользуются все большим количеством программ в повседневной жизни, что требует дополнительных ресурсов батареи. В последние 4-5 лет – период наиболее активного развития рынка смартфонов – количество приложений в AppStore и GooglePlay постоянно росло и сейчас исчисляется миллионами.

С ростом функционала и возможностей устройства емкость батареи все чаще становится одним из ключевых факторов, влияющим на выбор смартфона покупателями. Производители гаджетов, понимая эти тенденции, предлагают широкий выбор устройств с мощным аккумулятором. Например, в «Связном» на конец апреля свыше 80% ассортимента «умных» телефонов – это гаджеты с емкостью батареи свыше 2000 мАч.

Самыми популярными смартфонами в январе-марте 2017 года стали устройства с емкостью аккумулятора от 2000 мАч до 2500 мАч. Такие гаджеты приобрели около 30% покупателей в розничной сети и интернет-магазине «Связного». Наиболее востребованными моделями стали LG K7 и LG K8. Годом ранее смартфоны с емкостью батареи 2000-2500 мАч находились лишь на 3 месте по популярности. Первое место занимали устройства с аккумулятором емкостью от 1500 до 2000 мАч, второе – до 1500 мАч, сейчас переместившиеся на 2 и 3 места соответственно.

Лучшую динамику роста продаж и доли в 1 квартале продемонстрировали смартфоны с емкостью аккумулятора свыше 4000 мАч. Если в январе-марте 2016 года их доля была незначительной и составляла менее 1% от всех реализованных «Связным» «умных» телефонов, то в 2017 году продажи в сегменте выросли в 8 раз, а доля увеличилась до 9% от всего объема реализованных ритейлером смартфонов.

Самыми популярными устройствами с наиболее мощными аккумуляторами у покупателей в «Связном» стали LG X Power и ZTE Blade X3. На 2 месте по динамике гаджеты с емкостью аккумулятора 3000-3500 мАч (рост штучных продаж на 130%) и 3500-4000 мАч (+75% в штуках год к году).

С увеличением популярности смартфонов с мощными аккумуляторами начал замедляться сегмент портативных зарядных устройств. В 1 квартале 2017 года покупатели приобрели столько же внешних аккумуляторов, что и годом ранее. В 2016 году сегмент за аналогичный период показал рост.