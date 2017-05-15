Schneider Electric представила выключатели Merten D-Life с дистанционным управлением смартфоном

Schneider Electric представила линейку выключателей Merten D-Life. Новинка в корне меняет способ управления освещением дома или в офисе. Теперь можно подключиться к любому выключателю при помощи Bluetooth и настроить его работу через приложение Wiser Room, доступное в AppStore и Google Play.

Выключатели характеризуются высоким качеством, сочетаются со всей премиальной серией Merten по дизайну, но отличаются возможностью простого и понятного управления через мобильное приложение. Подключившись через Bluetooth, можно настроить таймер, включить или выключить прибор, притушить свет.

«Новые выключатели Merten D-Life создают самый простой способ для внедрения технологий Умного дома. Вы можете начать просто с управления освещением, не заказывая дорогостоящих систем и не нанимая профессиональных интеграторов, - отметил Филипп Делорм (Philippe Delorme), член правления, исполнительный вице- президент бизнеса «Здания и информационные технологии» Schneider Electric. - В ближайшее время мы планируем представить целую серию новых решений, которые помогут сделать каждый дом или офис более управляемым, комфортным, энергоэффективным».

Уже сегодня выключатели Merten D-Life поддерживают функцию PlusLink для создания простейших систем управления освещением и жалюзи. Кроме этого, для премиум решений в серии Merten D-Life созданы инновационные KNX выключатели Multitouch и Push-button, подключаемые к профессиональному протоколу умного дома KNX. Вместе с интеллектуальными счетчиками, подключенными жалюзи, системами кондиционирования и обогрева, эти решения формируют единую экосистему умного дома с возможностью управления со смартфона или планшета и минимальными затратами на внедрение.