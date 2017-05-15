SAP расширяет сотрудничество с Nvidia для создания бизнес-приложений с машинным обучением

SAP объявила о расширении стратегического сотрудничества с Nvidia для создания интеллектуальных решений.

Искусственный интеллект и машинное обучение могут приносить пользу цифровым предприятиям и бизнесу различными способами. Важная часть решений и сервисов SAP с machine learning – это интеграция с машинным обучением для проведения сложного анализа больших объемов данных, чтобы выявлять едва заметные действующие комбинации данных. Здесь на помощь приходят технологии Nvidia.

Приложения SAP с machine learning используют платформу Nvidia для самообучения на базе массивных объемов данных и алгоритмов глубинного обучения (deep learning). Учитывая, что 76% транзакционных доходов в мире касаются систем SAP – это большие данные, требующие быстрой обработки. Такая информация является основой для подготовки продвинутых решений с машинным обучением для корпоративных данных. Процесс глубинного обучения, на который раньше тратились годы, теперь занимает лишь несколько дней.

Только представьте: один процессор Nvidia GPU показывает производительность более 10 терафлопсов – это миллионы операций в секунду. Эта технология уже используется для решения самых важных мировых проблем – таких как поиск (и отклонение) астероидов, направляющихся к Земле, а также анализ данных из Большого Адронного Коллайдера. Теперь SAP применяет данные технологии в бизнес-приложениях.

Быстрое время обработки данных также означает способность учиться на больших массивах данных. На мероприятия GTC компания SAP продемонстрировала приложение SAP Brand Impact, которое анализирует заметность бренда для компании. Приложению были продемонстрированы тысячи изображений и видео из социальных сетей и других ресурсов. Оно научилось различать логотипы и другую информацию о брендах по изображениям, без необходимости написания дополнительного кода. Учитывая огромные объёмы данных и сложные требования к обработке, данная задача была бы невозможной без мощных технологий.

Решение SAP Brand Impact научилось очень быстро сканировать тысячи видеоклипов и изображений, чтобы компании могли точно и быстро собирать аналитику, получать информацию о возврате инвестиций в рекламу и спонсорство и, в конечном итоге, оценивать настоящую стоимость бренда. Теперь закупщики рекламы могут принимать решения в режиме реального времени. Например, если они определили, что заметность их бренда в течение первой половины футбольного матча ниже, чем было заранее обговорено, то они могут немедленно запросить больше эфирного времени во втором тайме. Это бизнес-процесс в режиме реального времени.

SAP Brand Impact – это лишь одно решение из первой волны сервисов с machine learning, которые обучаются и работают на базе платформы глубинного обучения Nvidia. На мероприятии были также продемонстрированы сервисы SAP Service Ticketing и SAP Accounts Payable. SAP Service Ticketing поможет ускорить работу с отзывами клиентов и повысить удовлетворенность потребителей. SAP Accounts Payable станет важным шагом к продвинутым финансовым операциям и автономному проведению платежей. Безусловно, вся линейка финансовых продуктов SAP более умной в течение ближайших нескольких лет.

SAP стремится к тому, чтобы помочь клиентам стать гибкими организациями во всех аспектах. Теперь они смогут оперативно анализировать окружающую действительность с помощью big data, анализировать ситуацию с учётом тысяч переменных с помощью machine learning и в результате осуществлять «умные действия», встроенные в приложения. С помощью Nvidia этот процесс становится значительно быстрее.

Важный приоритет для SAP – сделать эту сложную технологию используемой и доступной. Подход состоит в следующем/ Открытая экосистема, на примере партнерства с Nvidia, показывает, что компания становится гибкой и способной к постоянной адаптации к новейшим технологиям партнёров. Пользователи будут получать всё больше приложений, усиленных машинным обучение – умные сервисы, встроенные в SAP Cloud Platform. SAP переосмысляет все бизнес процессы, чтобы превратить повторяющиеся транзакционные действия на базе цифровых данных в программное обеспечение. Первая серия приложений будет включать сервисы SAP Cash Application, SAP Brand Impact и SAP Service Ticketing.

Разработчики смогут использовать два уровня API, чтобы добавить «умные технологии» в свои решения. В скором времени они станут доступны в SAP API Business Hub: API для бизнес-сервисов, таких как выставление счетов к оплате и функциональный уровень API для выполнения задач с низким приоритетом: классификация изображений, определение ключевых идей в тексте, или прогнозирование на основе временного ряда.

Машинное обучение – одна из самых важных и обширных инициатив, над которой компания SAP работает сегодня. Партнерство с Nvidia предоставляет нам безграничные возможности для развития. Новые приложения, беспрецедентный уровень исполнения в существующих приложениях, а также легкий доступ к сервисам с machine learning позволит разработчикам сделать свою организацию умной и гибкой.