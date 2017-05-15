Lenovo развивает платформу с открытым исходным кодом

Lenovo в ходе саммита Red Hat-2017 представила новую версию Open Platform @ Lenovo (OP@L), платформы с открытым исходным кодом, а также объявила об открытии центра инновационных облачных технологий. Эти инициативы являются основой для дальнейшего развития производительных, комплексных решений Lenovo, которые способны выдержать различные рабочие нагрузки, в том числе связанные с разнообразным мобильным контентом, работой сетей 5G и развитием интернета вещей.

За последние два года Lenovo вступила в ряд организаций и сообществ, объединяющих разработчиков технологий и продуктов с открытым исходным кодом. Компания активно включилась в работу, существенно расширив свое присутствие. Приверженность Lenovo технологиям с открытым исходным кодом четко прослеживается в линейке ее продуктов и решений для ЦОД, что важно для решения задач, связанных с развитием Интернета вещей и взрывным ростом количества Интернет-соединений. В компании убеждены, что данные задачи могут быть решены лишь совместными усилиями сообществ разработчиков ПО с открытым исходным кодом, с применением передовых технологий на основе открытых стандартов.

В прошлом году на саммите Red Hat Lenovo впервые представила платформу OP@L, которая позволит создавать открытую (OCP) инфраструктуру для виртуализации сетевых функций (Network Function Virtualization (NFV)), запущенную на программном стеке Red Hat. В этом году компания представила обновленную версию платформы. Виртуализация сетевых функций – это развивающаяся концепция облачной архитектуры, осуществляющей виртуализацию различных сетевых функций (в отличие от существующей сейчас аппаратной виртуализации, осуществляемой специализированными аппаратными средствами). При помощи платформы OP@L компания Lenovo планирует продвигать открытые NFV-решения, которые могут быть адаптированы под потребности конкретного сервис-провайдера и будут отличаться высоким уровнем безопасности. Архитектура NFV позволяет сократить временные задержки и снизить затраты, связанные с запуском и функционированием сетей 5G, а также увеличить пропускную способность, оптимизировав ее для рабочих нагрузок телекоммуникационных сетей и NFV-нагрузок.

Проект, в рамках которого NFV-решение компании Red Hat было интегрировано в обновленную платформу Lenovo OP@L, стал продолжением стратегического сотрудничества двух компаний, нацеленного на разработку и поставку открытых, гибких и эффективных решений для сервис-провайдеров, а также клиентов в других отраслях. Ознакомиться с работой платформы OP@L на базе OpenStack-решений компании Red Hat и других партнеров по экосистеме можно на стенде компании Lenovo на Саммите Red Hat (стенд № 232).

Кроме того, совсем недавно Lenovo открыла в Моррисвиле (штат Северная Каролина, США) центр облачных технологий, главная задача которого – разработка передовых решений в области гибридных облачных технологий, программно-определяемых хранилищ, а также OpenStack-решений. В новом центре, в котором работают инженеры со всего мира, особое внимание будет уделяться идеям и проектам участников различных сообществ в области технологий с открытым исходным кодом. А клиенты компании из любой страны мира получат возможность ознакомиться с новейшими гиперконвергентными и конвергентными решениями и провести демонстрационные тестирования.

Брайан Коннорс (Brian Connors), вице-президент Lenovo, отвечающий за разработку ИТ- и бизнес-решений нового поколения, отметил: «Компания Lenovo сотрудничает с различными сообществами разработчиков ПО с отрытым исходным кодом и проводит масштабные инвестиции в разработку и внедрение продуктов, архитектур, а также научно-исследовательскую деятельность, посвященную созданию решений, на основе открытых стандартов. Совместно с компанией Red Hat мы стремимся снизить затраты на ИТ-инфраструктуру, сделать ее менее сложной и, вместе с тем, более гибкой и эффективной. Мы вместе работаем над разработкой NFV-платформ в интересах наших общих клиентов из числа сервис-провайдеров».

Скотт Массон (Scott Musson), вице-президент Red Hat, отвечающий за развитие сотрудничества с партнерами компании, сказал: «Мы очень рады видеть, что компания Lenovo все больше участвует в жизни сообщества поставщиков ПО с открытым исходным кодом, и мы также рады развитию нашего сотрудничества, связанного с разработкой решений для телекоммуникационных сетей и облачных инфраструктур. Мы надеемся в скором времени разработать и представить сертифицированные решения, которые помогут нашим клиентам провести модернизацию ИТ-инфраструктуры, внедрить новые технологии и предложить новые услуги и сервисы своим клиентам».