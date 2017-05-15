Eaton представила обновленный пускатель PowerXL DE11 с шиной CANopen

Eaton объявила о расширении серии пускателей с регулировкой скорости PowerXL DE1. Новая модель DE11 получила поддержку открытого сетевого протокола CANopen для подключения встраиваемых устройств в бортовых транспортных и промышленных сетях, что даст новые возможности применения энергоэффективных решений во многих сегментах машиностроения, обеспечив простое и экономичное соответствие европейскому энергетическому стандарту.

Главной особенностью нового устройства Eaton является его возможность регулировать переменную скорость вращения для устройств низких мощностей: будучи похожим на контактор или пускатель электродвигателя, он также обладает опцией встроенного управления скоростью без необходимости настройки параметров. В конфигурации нового DE11 съёмные клеммы цепей управления делают возможным осуществление предварительной сборки, что экономит время и силы инженеров-механиков и изготовителей шкафов управления, начиная с уровня серийного производства. Устройство можно монтировать и горизонтально, и вертикально, а соответствие ширины DE11 габаритам стандартного пускателя двигателя заметно облегчает как замену устройства, так и модернизацию всей конструкции.

«Главное назначение пускателей с регулировкой скорости – обеспечить клиентов возможностью надёжно защищать двигатели и управлять ими во время их работы в энергоэффективном режиме, – отметил руководитель отдела продукции компании Eaton Александр Беспалов. – Во многих случаях частотно-регулируемые приводы имеют слишком большое количество функций и сложны в настройке и управлении, в то время как пускатели просты в использовании, но имеют ограниченную функциональность. Пускатели с регулировкой скорости нашей компании закрывают этот пробел, сочетая в себе преимущества обоих решений».

DE11 также можно настраивать под конкретные условия применения, причём внести изменения в заводские настройки довольно просто – для этого достаточно одной лишь отвёртки и не нужны ни клавиатура, ни программное обеспечение, ни руководство пользователя. Это значительно сокращает время ввода устройства в эксплуатацию, экономя до 70% времени, необходимого для проведения монтажных работ, по сравнению с другими решениями. В устройстве также предусмотрена возможность его настройки с внешней панели оператора и посредством программного обеспечения.

С учетом преднастроек, позволяющих уменьшить простои оборудования, пускатель с регулировкой скорости обеспечивает высочайший уровень надежности. DE11 также способен обнаруживать рекуперативную энергию двигателей и автоматически отслеживать ее. В функционал нового устройства также входят: автоматическое снижение частоты ШИМ при высокой нагрузке или при высоких температурах окружающей среды, внутренняя защита двигателя, защита от коротких замыканий и перегрузки, автоматический перезапуск и управление постоянным током в случае асимметрии.

В 2015 году серия пускателей с регулировкой скорости Eaton получила престижную немецкую награду «Industriepreis 2015» за достижения в промышленности в категории «Электротехника», что также говорит о её высоком качестве и уникальности технических характеристик. Кроме того, PowerXL DE11 по своим техническим требованиям соответствует большому количеству устройств, для которых ранее не существовало вполне подходящих решений. В частности, в число этих устройств входят технические механизмы с фиксированной скоростью, которым требуются часто́ты, отличающиеся от частоты напряжения сети.