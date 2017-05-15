CleverDATA разработала новый модуль статистики биржи данных 1DMC

CleverDATA (входит в группу «Ланит») представила обновленный модуль статистики собственной биржи данных 1DMC (Data Monetization Center). Он позволяет оценивать объемы аудитории участников биржи по нескольким ключевым параметрам.

Разработанная специалистами CleverDATA биржа данных 1DMC является независимой технологической платформой, объединяющей поставщиков и потребителей данных для обмена анонимными знаниями о своей аудитории. Новый компонент позволяет участникам оценить размеры собственной аудитории – как потребителей, так и поставщиков внешних данных. Статистика представлена в виде дэшборда с графиком динамики размера аудитории по времени. Информационная панель сопровождается дополнительным фильтром для оценки объемов по таким параметрам, как «активность аудитории», «устройство» и «выбор бренда». Также на дэшборде визуализирована информация о пересечении данных с представленными участниками биржи и сведения о последних совершенных пользователем сделках.

Пользователи биржи данных 1DMC теперь смогут самостоятельно определять уровень активности своей аудитории, выбирая в фильтре время последнего посещения сайта: менее 7 дней назад, от 7 до 30 дней и свыше 30 дней. Размер накопленной аудитории можно посмотреть по устройству, с которого пользователь заходил на веб-ресурс: с десктопа, планшета или мобильного устройства. Кроме того, можно разделить аудиторию по разным проектам участников биржи. Это нововведение упрощает работу мульти-брендовых компаний и рекламных агентств, которые одновременно сотрудничают с несколькими рекламодателями.

Андрей Евтихов, исполнительный директор CleverDATA, отметил: «К бирже данных сейчас подключены более 20 поставщиков и свыше 40 потребителей данных. Поставщики биржи располагают данными о более чем 70 млн интернет-пользователей – таков размер уникальной суточной аудитории. За последние несколько лет мы видим растущий интерес к монетизации накопленных данных. Компании всё более заинтересованы в использовании внешних данных в различных бизнес-процессах. Потребители данных с биржи 1DMC применяют их для оптимизации маркетинговых кампаний, а также используют в проектах управления кредитными рисками, актуальных для финансового сектора. Биржа данных выступает в роли единой точки интеграции и расчетов и значительно облегчает обогащение данных и их монетизацию».