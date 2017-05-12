«Мегафон» запустил сверхскоростной интернет в Урус-Мартане

«Мегафон» объявил о завершении технического этапа строительства 4G-сетей во втором по численности населения городе Чеченской Республики, предоставив возможность доступа к высокоскоростному интернету ещё для 57 тыс. горожан.

4G-интернет «Мегафона» теперь доступен как в центральной части Урус-Мартана, так и жителям улиц Горная, Усманова, Бадуева и Объездная. Суммарно сетью 4G охвачено уже более 80% городской территории, в том числе крупные транспортные «артерии» - улицы Кадырова, Магомеда Мирзоева, Яндарова и Магомеда Индербиева.

«"Мегафон" многие годы предоставляет жителям республики надёжную связь и качественный сервис, сохраняя при этом технологическое лидерство. Это подтверждается тем, что почти половина наших клиентов активно пользуются интернетом в сетях 3G/4G компании. При этом только за последние полгода потребление мобильного трафика увеличилось в нашей региональной сети на 50%, — сказал Саид-Эми Сугаипов, региональный директор «Мегафона». — Уверен, что с новыми возможностями скоростного интернет-доступа в Урус-Мартане, пользование услугами будет еще комфортней».

Ключевым отличием сетей 4G от предыдущего поколения связи является высокая скорость передачи данных до 100 Мбит/с, что в 5-7 раз выше, чем в сетях 3G. При этом стоимость мобильного интернета для абонентов «Мегафона» не меняется, но в разы возрастают качественные показатели связи - надёжность, скорость и устойчивость соединения. Например, на скачивание полнометражного фильма объёмом 1,5 Гб в сети 3G абоненты нужно около часа, а в сети 4G - до 10 минут. Кроме того, 4G-сети позволяют быстро получать и отправлять «тяжёлые» файлы объёмом 1 ГБ и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки.