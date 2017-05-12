«Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета в сети LTE и LTE-Advanced в Мирном

«Мегафон» объявил о расширении емкости магистральной транспортной сети в городе Мирном. Как рассказали CNews в компании, это позволило почти вдвое увеличить скорость мобильного интернета в сети LTE и LTE-Advanced в алмазной столице России.

Увеличение емкости магистральной транспортной сети помогло оператору увеличить скорость мобильного интернета в городе Мирном, обеспечив растущие потребности клиентов. Сейчас мирнинцы используют мобильный интернет LTE-Advanced с пиковой скоростью до 150 Мбит/с в режиме приема. Это позволяет клиентам оператора получать и отправлять большой объем информации без «зависаний», смотреть видео в HD-качестве, использовать мобильные сервисы.

«Сейчас мобильный интернет дает пользователям такие же возможности, как и проводной, при этом его преимущество в том, что абонент может выполнять необходимые задачи из любого удобного ему места, где есть сеть, - сказал Александр Костерин, директор Якутского регионального отделения компании «Мегафон». – И эта услуга очень востребована в Якутии и, в частности, в Мирном. Так, во время празднования Дня Победы наши абоненты в этом городе сгенерировали объем интернет-трафика, равный просмотру 4 тысяч фильмов в высоком качестве. С расширением емкости нашей сети в Мирном ее возможности увеличились, и наши клиенты здесь могут получать услуги мобильной связи еще более высокого качества».

Сегодня высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения 4G/LTE от «Мегафона» доступен в 30 населенных пунктах Якутии, где проживает около 450 тыс. человек.