«Доктор Веб» обнаружила новый бэкдор для Mac

Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили и исследовали троянца для операционной системы Apple macOS, способного выполнять поступающие от злоумышленников команды.

Троянец-бэкдор был добавлен в вирусные базы Dr.Web под именем Mac.BackDoor.Systemd.1. В момент старта он выводит в консоль сообщение с опечаткой «This file is corrupted and connot be opened» и перезапускает себя в качестве демона с именем systemd. При этом Mac.BackDoor.Systemd.1 пытается скрыть собственный файл, установив для него соответствующие флаги. Затем троянец регистрирует себя в автозагрузке, для чего создает файл с командами sh и файл .plist.

Зашифрованная конфигурационная информация хранится в самом файле троянца. В зависимости от нее Mac.BackDoor.Systemd.1 либо сам устанавливает связь с управляющим сервером, либо ожидает входящего запроса на соединение. После установки связи бэкдор выполняет поступающие команды и периодически отсылает злоумышленникам следующую информацию: наименование и версия операционной системы; имя пользователя; наличие у пользователя привилегии администратора (root); MAC-адреса всех доступных сетевых интерфейсов; IP-адреса всех доступных сетевых интерфейсов; внешний IP-адрес; тип процессора; объем оперативной памяти; данные о версии вредоносной программы и ее конфигурации.

Троянец имеет собственный файловый менеджер, с использованием которого киберпреступники могут выполнять различные действия с файлами и папками на зараженном компьютере. Бэкдор способен выполнять следующие команды: получить список содержимого заданной директории; прочитать файл; записать в файл; получить содержимое файла; удалить файл или папку; переименовать файл или папку, изменить права для файла или папки (команда chmod); изменить владельца файлового объекта (команда chown); создать папку; выполнить команду в оболочке bash; обновить троянца; переустановить троянца; сменить IP-адрес управляющего сервера; установить плагин.

Троянец Mac.BackDoor.Systemd.1 обнаруживается и удаляется продуктами Dr.Web для Mac и потому не представляет опасности для пользователей Dr.Web.