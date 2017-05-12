«Белтел» модернизировал сетевую инфраструктуру российского подразделения Heineken

«Белтел» объявил об успешном завершении проекта по модернизации сетевой инфраструктуры российского подразделения компании Heineken.

В 2016 г. руководством ИТ-подразделения пивоваренной компании Heineken было принято решение провести аудит телекоммуникационной инфраструктуры. Его целью была инвентаризация и оценка эффективности использования существующего оборудования, проверка используемых технологий и протоколов безопасности, а также их настроек, контроль отказоустойчивости и стабильности инфраструктуры, от чего в значительной степени зависит эффективность бизнес-процессов компании.

Аудит проводился системным интегратором «Белтел» на площадках Heineken в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Стерлитамаке, Новосибирске, Иркутске и Екатеринбурге.

По результатам аудита специалистами «Белтел» были разработаны рекомендации по устранению уязвимостей в области безопасности и неоптимальных параметров настроек локальной вычислительной сети (ЛВС), по повышению отказоустойчивости и производительности сети, изменению физической и логической топологии сети и по модернизации оборудования и ПО.

В результате руководством Heineken было принято решение о модернизации ЛВС, в рамках которой компанией «Белтел» выполнена поставка сетевого оборудования и проведен комплекс работ по замене устаревших коммутаторов на современные модели коммутаторов на шести региональных площадках. Всего установлено 94 коммутатора общей емкостью 2356 портов. На площадке в Санкт-Петербурге осуществлено также расширение телефонной сети.

Модернизация сети ЛВС выполнена с учетом предложенных рекомендаций и отвечает всем требованиям отказоустойчивости, стабильности и безопасности. Это позволило поднять на новый качественный уровень предоставление ИТ сервисов для пользователей корпоративной сети.

Вторым этапом сотрудничества «Белтел» и Heineken стало строительство ЛВС и Wi-Fi в новом московском офисе компании. С целью реализации поставленных задач компания «Белтел» осуществила поставку оборудования, монтаж и настройку оборудования, интеграцию оборудования московского офиса в общую корпоративную сеть, активацию корпоративных ИТ сервисов, контрольные измерения фактического радиопокрытия Wi-Fi сети в новом офисе.

Построенная сеть позволяет сотрудникам Heineken и гостям офиса получить качественный доступ к сети Интернет и ко всем необходимым для работы сервисам.

Профилактические мероприятия, направленные на долговечность работы оборудования, проводит Сервисный центр «Белтел» в рамках договора круглосуточной технической поддержки телекоммуникационной инфраструктуры компании Heineken.