WMS-система Logistics Vision Suite внедрена на складе дистрибьютора «Тарпан»

«АНТ Технолоджис» объявила о завершении проекта внедрения системы управления складом Logistics Vision Suite на складе чайно-кофейной дистрибьюторской компании «Тарпан».

«Тарпан» - крупный дистрибьютор, специализирующийся на поставках чайно-кофейной продукции по всей России. Ассортимент продукции включает более 3000 различных наименований чая, кофе, какао, шоколада, сахара от класса эконом до класса премиум. Партнерами компании являются крупнейшие торговые сети, такие как Ашан, Карусель, Stockmann и др.

Компания ведет клиентоориентированную политику, предлагает своим заказчикам качественный сервис, логистику, участие в совместных акциях по продвижению товара, обучение партнеров.

С целью оптимизации работы склада и повышения эффективности деятельности предприятия компания «Тарпан» приняла решение о необходимости аудита и анализа бизнес-процессов склада. В результате проведенной работой компанией «OK Logistics» были подготовлены рекомендации по оптимизации процессов и улучшению работы склада.

Описание склада: класс А, площадь 6000 кв. м, стеллажное и напольное хранение товара, использование спец. зон, классические схемы приемки, размещения, резервирования, пополнения, отбора, отгрузки товара.

На основании разработанной концепции была выбрана комплексная WMS система Logistics Vision Suite, отличающаяся непревзойденной гибкостью в настройках под текущие и планируемые задачи склада, высокой производительностью, дружественным интерфейсом.

Интегратором по развитию, внедрению и поддержке Logistics Vision Suite является компания «АНТ Технолоджис», которая уже на протяжении 15 лет оказывает услуги в области автоматизации складской логистики предприятий различной специализации.

Проект внедрения стартовал в конце 2016 года. Около 6 месяцем понадобилось, чтобы настроить Logistics Vision Suite и запустить склад в работу под управлением внедренной системы. WMS Logistics Vision Suite Plus была реализована на 19 пользователей, склад работает с применением устройств штрихового кодирования – терминалов сбора данных и принтеров для печати этикеток.

Руководитель проектной группы со стороны «Таркан», исполнительный директор Лисиченко Александр отметил: «Текущие технологии обработки продукции не давали желаемой производительности, поэтому мы думали о необходимости автоматизации работы склада. Запланированные изменения мы начали с логистического аудита, который показал, что достичь желаемых результатов можно только с использованием специализированного программного обеспечения. Выбранная система управления складом Logistics Vision Suite показывает прекрасные результаты в работе на нашем складе. Благодаря правильно настроенным процессам в системе мы существенно экономим на времени выполнения складских операций. Мы можем гарантировано заявлять о предоставлении качественного сервиса нашим клиентам, так как Logistics Vision Suite контролирует все операции, сводя возможные ошибки персонала к нулю».