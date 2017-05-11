«Рэйдикс» подписала договор с итальянским партнером Share Distribution

«Рэйдикс» заключила партнерское соглашение с итальянским системным интегратором и ИТ-вендором Share Distribution. Итальянская компания занимается дистрибуцией оборудования, производством и поставкой серверных решений и СХД для многих отраслей, включая корпоративный сектор, кластеры высокопроизводительных вычислений, медиаиндустрию и др. Включая в матрицу решений системы хранения на базе стандартного серверного оборудования под управлением ПО RAIDIX, Share Distribution предоставляет своим клиентам преимущества в части производительности, надежности и гибкости ИТ-инфраструктуры.

Разработка решений для хранения данных, систем SAN и NAS, является основным сегментом бизнеса для Share Distribution. За счет программной технологии RAIDIX СХД итальянского вендора поддерживают блочные (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и файловые протоколы доступа (NFS, SMB, AFP, FTP) и преодолевают отказ до трех дисков в массиве (RAID 7.3).

Share Distribution использует универсальную аппаратную совместимость RAIDIX для построения оптимальных конфигураций для различных типов задач. Решения на базе RAIDIX пользуются популярностью среди предприятий малого и среднего бизнеса и государственных учреждений за счет высокой плотности хранения (RAIDIX поддерживает до 64 дисков в одном RAID-массиве), оптимального соотношения цены и производительности, эластичной масштабируемости существующей системы.

Итальянский интегратор предлагает системы различного уровня – от начального и среднего до петабайтных кластеров хранения. Помимо малых и средних предприятий среди потенциальных заказчиков Share Distribution в Италии – кинокомпании и студии постпродакшн, которым необходима максимальная пропускная способность при работе с «тяжелым» контентом; научные и учебные учреждения, занимающиеся суперкомпьютерными вычислениями; городские и муниципальные образования, строящие инфраструктуру видеонаблюдения, и др.

Одной из ключевых функциональных особенностей RAIDIX и уникальной ценностью для клиентов Share Distribution является быстрая реконструкция массивов RAID 6 и RAID 7.3. По результатам тестирований, восстановление массива с помощью RAIDIX выполняется в 6 раз быстрее по сравнению с аналогичными СХД того же класса – без снижения производительности. В частности, в области медиа и постпродакшн реконструкция позволяет эффективно работать с потоками 2K и 4K, и в случае замены до трех дисков проходит в фоновом режиме, не влияя на скорость работы системы.

Другим драйвером развития индустрии хранения в Италии, как и во многим других регионах, становятся «большие данные» и высокопроизводительная аналитика. Совокупные темпы годового роста рынка big data в Италии, по разным оценкам, составляют от 20 до 25%. За счет оптимальной параллелизации вычислений, дедупликации, «тонкого» распределения ресурсов (thin provisioning) и интеллектуальных алгоритмов приоритизации нагрузок RAIDIX обеспечивает эффективное хранение «больших данных» и отвечает требованиям самых ресурсоемких приложений.