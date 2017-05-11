Fujitsu обновляет свои системы хранения начального уровня

Fujitsu объявила о выпуске обновленной версии гибридных систем хранения данных начального уровня семейства ETERNUS DX S4 с удвоенным объемом хранения. Инициатива проходит в рамках увеличения показателей производительности и емкости всей линейки решений Fujitsu для компаний малого и среднего бизнеса и теперь объем хранилища данных составляет 4055 ТБ в максимальной конфигурации.

Новая линейка ETERNUS DX S4 включает в себя модели ETERNUS DX60 S4, DX100 S4 и DX200 S4 и позволяет заказчикам воспользоваться всеми преимуществами высокой производительности и большой емкости. Небольшие компании теперь смогут контролировать расходы на хранение данных в условиях стремительного увеличения их объема. Разработанная специально для малого и среднего бизнеса, линейка СХД Fujitsu S4 обеспечивает непрерывную защиту данных в режиме 24/7. Системы ETERNUS DX регулярно осуществляют «моментальные снимки» данных и поддерживают функции резервного копирования и восстановления. Кроме того, они предотвращают несанкционированный доступ к важной информации с помощью встроенной системы обеспечения безопасности. Непрерывность работы систем хранения гарантируется за счет увеличения уровня доступности данных до 99,9999% – продолжительность незапланированных простоев не превышает 1 минуты в год.

Функции интеллектуальной автоматизации позволяют малому бизнесу легко развертывать ETERNUS DX S4 без привлечения сторонних технических специалистов. К таким функциям относится технология дедупликации, которая экономит свободное пространство накопителя за счет использования только одной копии часто используемых данных1. Файлы, которые используются регулярно, хранятся на флэш-накопителях для обеспечения быстрого доступа к ним, а редко используемые данные располагаются на более дешевых жестких дисках. Разделение данных выполняется при помощи автоматизированной системы многоуровневого хранения. В решениях Fujitsu реализовано перемещение данных между флэш-накопителями и жесткими дисками в соответствии с частотой использования2. Кроме того, семейство систем ETERNUS DX S4 открывает малому и среднему бизнесу доступ к технологиям автоматизированного управления качеством обслуживания и восстановления после отказа, что помогает в реализации сложных задач управления данными. Компания Fujitsu также гарантирует совместимость систем ETERNUS DX с системами ETERNUS среднего и старшего уровня, что позволит упростить управление и обмен накопителями между ними.

Оливье де Ла Шапель (Olivier de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, сказал: «Все организации сегодня зависят от данных, будь то супермаркет, гостиница или мебельный магазин. Данные используются для каналов поставки, обработки заказов, рекламы товаров и услуг, работы бэк-офисов, в том числе для выставления счетов, подсчета налогов и расчета заработной платы. Низкий уровень опыта в сфере ИТ и высокая зависимость от технологий могут вызвать большие неприятности – именно поэтому компания Fujitsu упрощает операции резервного копирования и защиты данных с помощью линейки СХД ETERNUS DX, предназначенных для небольших компаний и отдельных филиалов. Передовые технологии резервирования, реализованные новом поколении систем хранения данных ETERNUS DX S4, обеспечивают оптимальное соотношение функциональности, масштабируемости и цены».

Системы хранения ETERNUS DX S4 имеют максимальную емкость в 4055 ТБ, что достаточно, к примеру, для хранения 33 копий 20-летнего архива снимков, сделанных телескопом Хаббл3. Даже системы начального уровня ETERNUS DX60 S4 позволяют хранить до 480 ТБ данных. В рамках последнего обновления была существенно увеличена производительность: теперь системы могут обрабатывать в 3 раза больше транзакций , поддерживают до 250 тыс. операций ввода/вывода в секунду, а время отклика не превышает 1 миллисекунду для одновременного подключения в 2 раза большего количества пользователей . Системы ETERNUS 4-го поколения поддерживают размещение до 50% большего числа виртуальных машин.

Модели ETERNUS DX60 S4, DX100 S4 и DX200 S4 входят в семейство дисковых систем хранения данных ETERNUS DX и доступны для приобретения во всем мире непосредственно у компании Fujitsu или ее партнеров.