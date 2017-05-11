BI Consult представляет новое отраслевое решение «Анализ продаж» для ритейлеров

BI Consult представила готовое отраслевое BI-решение «Анализ продаж», ориентированное на компании в сегменте розничной торговли. Как рассказали CNews в компании, решение работает на платформе Qlik Sense и разработано с учетом богатого опыта работы BI Consult с крупнейшими российскими ритейлерами.

Решение «Анализ продаж» работает на Qlik Sence, универсальной аналитической системе корпоративного класса, архитектура которой предусматривает ассоциативную обработку данных в оперативной памяти и отличается высокой масштабируемостью при низких рисках. Готовое решение «Анализ продаж» уже учитывает потребности компаний, работающих в области розничной торговли независимо от специфики товара – от продуктового и непродуктового ритейла до кафе и ресторанов и автозаправочных станций.

Одной из особенностей решения «Анализ продаж» является специализированное хранилище, в котором консолидируются данные из различных источников, в том числе из корпоративной информационной системы, торговых систем филиалов или магазинов, электронных таблиц и т.д. Это хранилище является единым источником данных для подготовки детализированных отчетов о реализации продукции, состоянии складов, поставках и пр. Также на основе данных из хранилища проводится анализ оборачиваемости, доходности, динамики продаж, осуществляется выявление сезонности по различным срезам, составляются прогнозы продаж и решаются многие другие специфические для розничной торговли задачи.

В результате использования решения «Анализ продаж» удается добиться повышения прозрачности планов и бюджета и эффективности работы персонала, а также увеличения дохода – за счет формирования сбалансированного ассортимента и планирования продаж. Кроме того, решение позволит оптимизировать ассортиментную матрицу, процессы поставок и заказов, что приводит к росту скорости товарооборота и снижению затрат. Повышению эффективности стимулирующих акций и программ лояльности способствует функционал для анализа результатов рекламных акций, соотнесение их с моделью поведения покупателей и их предпочтениями. Росту продаж и прибыли компании способствует оптимизация использования торговых площадей, формирование сбалансированного ассортимента, увеличение скорости товарооборота и планирование продаж.

Методология решения «Анализ продаж» прошла апробацию в таких известных компаниях, как сеть магазинов «Магнит», сеть ресторанов Burger-King, сеть АЗС «Газпромнефть» и «Новгороднефтепродукт» (Сургутнефтегаз), сеть «Линзмастер», ТД «Петрович», сеть «ТВОЕ», сеть «Oodji», «Стройландия» и другие.

Решение «Анализ продаж» отвечает требованиям к безопасности корпоративного уровня благодаря гибкой системе правил обеспечения безопасности, детальному управлению последовательным созданием визуализаций, а также эффективному аудиту и ведению журнала регистрации.

«Розничная торговля сегодня переживает не самые лучшие времена: потребительский спрос падает, цены на товары растут, как и затраты ритейлеров, - сказал Сергей Громов, генеральный директор компании BI Consult. – Наше решение «Анализ продаж» позволяет минимизировать потери ритейлеров, что приведет к росту их конкурентоспособности, что чрезвычайно важно в текущих рыночных условиях. То, что наша методология оказалась востребована и уже прошла апробацию в крупнейших российских ритейлерах, убеждает нас в том, что перспективы у нашего нового решения хорошие».