«Росэлектроника» начала серийное производство «арктических» станций спутниковой связи

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») объявил о запуске в серийное производство станции спутниковой связи Р-444-Д на базе Тигр-СпН в интересах Министерства обороны РФ. Разработка под кодовым названием «Лощина-ГУС» в отличие от станций предыдущего поколения может работать в движении и не требует времени на развёртывание, что в разы увеличивает оперативность управления войсковыми подразделениями.

Комплекс базируется на шасси бронеавтомобиля Тигр-СпН, защищен от естественных и преднамеренных помех и оснащен интегрированной в корпус низкопрофильной антенной. При этом, машина снабжена мобильным местом оператора, которое может быть вынесено на значительное расстояние от станции без потери функции связи.

Разработанные красноярским НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику») станции призваны обеспечить войсковые подразделения спутниковой связью, с высокими показателями надежности и защищенности. Комплексы могут быть оперативно развернуты в любой местности, осуществлять автоматическое наведение на ретранслятор и вести круглосуточную работу в суровых климатических условиях.

Благодаря современному оборудованию «Лощина-Гус» может организовать высокоскоростной цифровой канал связи (до 2048 кбит/с) для видеоконференций, дуплексную телефонную и факсимильную связь, а также передачу данных шифрованной информации по спутниковому каналу. Система может вести работу через ретрансляторы космических аппаратов «Глобус-1М», «Меридиан», «Сфера», «Благовест», «Ямал», «Экспресс-АМ».

Станции спутниковой связи Р-444-Д уже прошли государственные испытания, а первые изделия поступят в войска во второй половине 2017 г.