Naumen представила новую версию Service Desk 4.7 для ИТ и бизнеса

Naumen объявила о выпуске новой версии решения Naumen Service Desk для управления ИТ и сервисным обслуживанием. Релиз 4.7 включает в себя более 300 изменений и улучшений, повышающих удобство работы пользователей.

Серьезное развитие в релизе 4.7 получило «Мобильное приложение»: реализована функция полноценной смены статуса заявок. Теперь для редактирования доступны те же атрибуты, что и в основном веб-приложении. Также в мобильном приложении появился новый механизм настроек уведомлений, позволяющий уточнять параметры отправки уведомления адресатам.

Отдельное внимание в Naumen Service Desk 4.7 уделено инструментам настройки пользовательского интерфейса. Появилась возможность добавления новых пользовательских тем интерфейса: для этого разработан специальный виджет, с помощью которого можно легко адаптировать интерфейс под требования корпоративного стиля компании.

В обновленной версии также усовершенствованы и переработаны списки объектов. Создана функция быстрой фильтрации списка объектов, которая доступна практически для всех типов атрибутов – строка, текст, дата, элемент справочника и т.д. Разработанный механизм упрощает выполнение пользовательских задач и обеспечивает оперативный доступ к необходимой информации, например, при поиске нужных заявок, построении отчетности и выполнении других срочных задач.

Расширены настройки шаблонов комментариев. При добавлении комментариев к запросам и задачам теперь можно не тратить время на ввод однотипных ответов. Вместо этого используются готовые персонализированные шаблоны комментариев.

Также в версии 4.7 появился инструмент технолога, который оптимизирует задачу по настройке прав пользователей. Новая функциональность администрирования прав пользователей дает возможность технологу при выполнении настроек быстро проверить, какие действия доступны для конкретного пользователя и как для него отображается интерфейс. Для проверки не требуется выходить из учетной записи или переходить в другие окна браузера, что экономит время на настройку системы.

В части доработок API реализованы новые методы, улучшающие работу с изображениями, метаинформацией и комментариями.

«Новая версия Naumen Service Desk на базе платформы Naumen Service Management Platform разработана с учетом сегодняшних потребностей ИТ-департаментов и бизнес-подразделений компаний разных отраслей. Предлагаемая функциональность призвана повысить гибкость бизнес-процессов заказчиков и удобство работы пользователей, в том числе, за счет возможностей усовершенствованного мобильного приложения», – отметил Борис Пимоненко, руководитель по развитию направления Naumen Service Desk.