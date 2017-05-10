«М.Видео» стала партнером Hancom по продажам ПО для дома и офиса

«М.Видео» объявила о запуске розничных продаж нового офисного ПО для персональных компьютеров. Как рассказали CNews в компании, решение от корейского разработчика Hancom стоит вдвое дешевле по сравнению c самым популярным на российском рынке офисным пакетом.

В пакет Thinkfree Office NEO от корейской компании Hancom входят знакомые российским пользователям компьютеров редактор текстов (WORD), таблиц (CELL) и презентаций (SHOW). Программы до 90% схожи по функционалу с аналогичными Microsoft Word, Excel и Power Point и полностью совместимы с ними – то есть, владелец Thinkfree Office NEO сможет открыть любой документ, созданный в программах от Microsoft и наоборот. Hancomпредлагает знакомый пользователям интерфейс и поддержку форматов ODF и PDF. Таким образом, создавая и редактируя документы в Thinkfree Office NEO, можно делиться ими с пользователями других офисных ПО.

Кроме того, в Thinkfree Office NEO встроен уникальный переводчик, который поддерживает 10 языков и позволяет переводить текст, не выходя из программы редактирования.

«М.Видео» стала единственной федеральной сетью, которая предлагает пользователям оценить преимущества нового офиса. Корейский продукт полностью отвечает мировым стандартам качества, синхронизируется с другими офисными программами и продается в два раза дешевле основного конкурента. Цена бессрочной лицензии Thinkfree Office NEO в «М.Видео» составляет 2490 руб. против 4990 руб. за аналогичный по условиям пакет Microsoft Office Home and Student.

«М.Видео» – крупнейший ритейлер в сегменте электроники, на нашу сеть приходится порядка 35% продаж офисного ПО от Microsoft. Сейчас лицензионное офисное программное обеспечение покупается в среднем с каждым четвертым ноутбуком – пользователей чаще всего интересует бессрочный пакет, но не все готовы платить за него около пяти тысяч рублей. Мы видим потенциал на российском рынке для более демократичного по цене продукта, который позволит работать с документами, таблицами, презентациями. Благодаря ThinkFree Office NEO мы рассчитываем увеличить проникновение офисного программного обеспечения к продаваемым компьютерам до 30-35% уже в этом году», – отметил директор по развитию контента и цифровых сервисов «М.Видео» Никита Тихвинский.

«Hancom занимает порядка 30% рынка ПО в Корее, успешно конкурируя с глобальными игроками за счет качества и продуманной ценовой политики. Запуск розничных продаж в России через партнерство с крупной федеральной торговой сетью, такой как «М.Видео», позволит эффективно стартовать на новом для нас рынке не только за счет цены, но и бренда и экспертизы самого ритейлера, продавцы которого смогут рассказать покупателям обо всех нюансах и преимуществах наших программ. Уверен, российские пользователи оценят и полюбят решения Hancom», – сказал директор по развитию бизнеса Hancom Ди Кей Ким.