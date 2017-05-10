HP представила ряд решений для поставщиков услуг широкоформатной печати

HP Inc. в рамках выставки Fespa 2017 представила новые решения для поставщиков услуг широкоформатной печати. Они призваны улучшить процессы по изготовлению указателей, отделочных материалов и вывесок.

Компания представила новые принтеры HP Latex 3600 и 3200, решение HP PageWide XL Advanced Suite, инновационный функционал печати вывесок на гибких носителях для машин HP Scitex 17000 Press, а также операционную систему HP PrintOS для устройств линеек Latex и Scitex HDR.

«Наши решения способны удовлетворить любые производственные потребности поставщиков печатных услуг. Мы создаем продукты, ориентируясь на индивидуальные особенности бизнесов наших клиентов, и такой подход позволяет нам превосходить ожидания заказчиков, — сказал Гидо ван Прааг (Gido van Praag), вице-президент и генеральный директор Graphics Solutions Business, подразделения HP Inc. в регионе EMEA. — Сегодня мы рады представить сотрудничающим с нами поставщикам печатных услуг новые решения, расширяющие возможности их бизнеса».

Технология HP Latex на водной основе, впервые представленная в 2009 году, является единственной в своем роде и используется на 40 000 принтеров Latex по всему миру. HP продолжает совершенствовать и расширять возможности поставщиков печатных услуг с помощью решений для печати и обрезки HP Latex 300 Print and Cut, представленных на выставке ISA Sign Expo 2017, а также с помощью HP Latex 3200 и 3600.

Принтеры HP Latex 3600 и HP Latex 3200 формата 3,2 метра усовершенствованы для крупнотиражной печати. HP Latex 3200 идеально подойдет крупным поставщикам печатных услуг с большими объемами производства высококачественной продукции для широкого спектра применения: в розничной или наружной рекламе, для различных мероприятий или выставок, для графики на транспортных средствах и для внутреннего оформления. HP Latex 3600 создан для еще более крупных поставщиков, нуждающихся в бесперебойной крупнотиражной печати. При максимальной нагрузке его производительность может достигать 35 000 квадратных метров в месяц, что идеально подходит для изготовления такой специализированной продукции, как баннеры, бэклиты, обои и вывески для розничной торговли или массовых мероприятий.

Новые принтеры HP Latex 3600 и HP Latex 3200 имеют следующие преимущества: специальный мозаичный режим: улучшенная стабильность цветопередачи, сниженный расход носителей: экономия до одного погонного метра на каждый рулон при использовании комплекта HP Latex Media Saver, снижение трудозатрат: один оператор может обслуживать одновременно до четырех принтеров, автоматизированное техническое обслуживание печатающих головок: экономия времени и средств и сокращение расходов: рулоны большого объема позволяют сократить количество их замен, а 10-литровые емкости для чернил HP удобны при печатании тиражей в ночное время. (HP Latex 3600).

В дополнение к вышеперечисленному новая серия HP Latex 300 Print and Cut представляет собой решение из двух устройств, позволяющее в одном рабочем процессе выполнять операции печати и обрезки в 2 раза быстрее при выпуске таких видов продукции, как высококачественная графика для полов и окон, а также наклейки и принты на одежде.

Принтеры HP PageWide XL обеспечивают революционные показатели скорости и экономичности (снижение стоимости владения до 50%)1 монохромной и цветной широкоформатной печати при производстве постеров для розничной торговли, в том числе для супермаркетов, а также других изделий в репроцентрах, у поставщиков печатных услуг и технических рабочих групп.

Представленные на рынке всего 18 месяцев назад принтеры HP PageWide XL уже завоевали ведущие позиции в своем сегменте благодаря продажам в количестве 3000 устройств.2 В настоящее время расширенный пакет PageWide XL Advanced Suite предоставляет больше возможностей и более высокую производительность.

Расширенный пакет HP PageWide XL Advanced Suite, включающий в себя инновационное программное обеспечение и инструменты для принтеров HP PageWide XL8000, 5000 и 4000/4500, обеспечивает повышенную производительность и больше возможностей как для новых, так и для существующих клиентов.

В пакете имеются следующие инструменты и функциональные возможности: HP SmartTracker3 — позволяет клиентам контролировать печатные расходы и использовать их с максимальной пользой., HP SmartStream 5.0 — включает новейшую платформу Adobe® PDF Print Engine 4 и обеспечивает поддержку большого количества самых разных файловых форматов, например .ZIP и .DWF. Новое средство настройки позволяет просто и удобно выполнить развертывание на нескольких компьютерах, HP F60 Folder4 — решение для фальцовки, совместимое с принтерами серий HP PageWide XL 4000/4500 и HP PageWide XL 5000, HP Click для принтеров PageWide XL 4000/4500 — позволяет клиентам в одно нажатие распечатать файлы наиболее распространенных форматов, таких как PDF, JPEG, TIFF и HP-GL/2, а также оптимизировать использование носителей и конечную стоимость для широкого спектра продукции. С программным обеспечением HP Click процесс печати для клиентов становится предельно простым.

Изготовление высококачественных бумажных вывесок на гибких носителях для внутреннего и наружного применения теперь поддерживается комплектом Flexible Media Loader для печатной машины HP Scitex 17000 Corrugated Press. Технология HP HDR позволяет увеличить скорость работы печатной машины и обеспечивает высокое качество печати, однородность тонов и плавность переходов между ними, четкость текста и деталей изображений в рабочем цикле с нагрузкой до двух миллионов квадратных метров в год.

Система HP Scitex 17000 для гибких носителей позволяет изготавливать продукцию как для наружного применения, например для городских афиш с подсветкой, остановок общественного транспорта и рекламных щитов, так и для использования внутри помещений: указатели в метро, рекламные листовки для торговых точек и отдельно стоящие стенды.

Включающая в свой состав набор уникальных и интуитивно понятных сетевых и мобильных приложений операционная система PrintOS теперь позволяет центрам полиграфии и производителям гофрированной продукции упростить и автоматизировать изготовление небольших тиражей упаковки, вывесок и отделочных материалов. Эти многофункциональные приложения, работающие на платформе HP PrintOS, предоставляют доступ к привлекательным возможностям облачной среды с удобной настройкой, низкими начальными расходами, неограниченной емкостью, простым обслуживанием и надежными средствами защиты HP, гарантирующими отсутствие проблем.

В число приложений ОС PrintOS, доступных для печатных машин HP Scitex и принтеров Latex, входят следующие: Print Beat — мониторинг работы печатной машины или принтера для последовательной оптимизации печатных операций, Media Locator — приложение для быстрого поиска носителей, сертифицированных HP, Box — приложение для обмена файлами, упрощающее получение файлов для печати, оценку их содержимого и отправку в рабочий процесс, Application Suite — удобное средство доступа к таким приложениям, как HP Signage Suite, основанное на веб-технологиях и предназначенное для разработки макетов при производстве вывесок и отделочных материалов, Site Flow — эффективное средство управления любым количеством заданий в течение дня, начиная с размещения заказов через сеть и заканчивая отгрузкой готовой продукции. Данное решение сочетает в себе операции по автоматизированному размещению заказов, допечатной подготовке и управлению производством для рынков B2C и B2B2C.