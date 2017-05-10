GfK: Мобильные платежи являются техно-трендом №1 в 2017 году

По данным ежегодного исследования GfK Teхнотренды, по итогам которого эксперты GfK определяют технологии с наибольшим потенциалом для роста, технотренд №1 в 2017 году - мобильные покупки и платежи.

«Техно-тренд "мобильные платежи" перекликается с зарождающимся трендом в потребительском поведении – "моментальная доступность". Он проявляется в том, что сегодня все большее число потребителей хотят получать немедленный доступ к товарам, услугам и развлечениям там, где находятся и в том формате, который им удобен. Наша жизнь ускоряется, и потребители все больше ценят именно те товары и услуги, которые помогают им экономить свое время и усилия», - отметила Елена Морковина, руководитель отдела исследований B2B, Services & Retail.

На данном этапе техно-тренд наиболее ярко выражен на зрелых рынках, где для потребителей мобильные платежи стали с одной стороны естественным продолжением эволюции безналичности, а с другой - реальным улучшением покупательского опыта.

Самые развитые рынки с точки зрения мобильных платежей - США и страны Азии. К примеру, когда речь идет об оплате с мобильного в магазине, такой метод использовали 37% опрошенных онлайн пользователей в США, а в Китае - 33%. Причем в Китае уровень использования мобильных платежей по некоторым аспектам на 7-8 лет опережает другие страны. Так, покупки непосредственно с мобильного телефона в магазине совершали лишь 2% опрошенных в США и 24% в Китае.

В России потенциал для развития мобильных платежей и покупок чрезвычайно велик. Во-первых, среди россиян ярко выражен потребительский тренд «моментальная доступность» (он характерен для 23% онлайн-пользователей, в среднем по миру – 16%). Кроме этого в России большая аудитория пользуется онлайн с мобильного устройства: 56 млн. человек в возрасте 16+ (данные 2016 года). Однако, пока доля пользователей мобильных платежей в России заметно меньше, чем в США или Китае. Впрочем, стоит отметить впечатляющую динамику, с которой растет интенсивность использования мобильных платежей в нашей стране.

Так, по данным GfK, 53% опрошенных онлайн пользователей в России, хотя бы раз совершали мобильные платежи за последние 6 месяцев. И только половина этой аудитории делала это достаточно интенсивно, хотя бы 2-3 раза в месяц и чаще: 56% в 2016 году и 46% в 2015 году.

Главными препятствиями на пути распространения мобильных платежей в России являются вопросы безопасности. Пока лишь 19% участников исследования GfK говорят о том, что на 100% уверены в безопасности мобильных платежей. К тому же, наличные платежи в России по-прежнему занимают большую долю и переход к мобильным платежам - слишком революционное новшество. 55% участников исследования GfK утверждают, что мобильные платежи для них являются новинкой.

Если говорить о мобильных покупках, то здесь в России широкое поле возможностей. По данным исследования GfK Rus для Yandex.Market, по состоянию на осень 2016 года, 36% пользователей делали покупки в интернет-магазинах. При этом примерно треть из них, согласно опросу 2015 года, имеют опыт покупок со смартфона.

Способствовать росту мобильных покупок в России будет развитие торговых мобильных приложений. Данные кросс-медийной панели GfK показывают, что потребительский спрос реагирует очень живо на покупки через мобильные приложения, особенно в небольших населенных пунктах, где мобильный является зачастую главной точкой доступа в интернет, а покупка на сайте или через приложение онлайн-магазина – отличной возможностью получить доступ к широчайшему ассортименту, который предлагает е-коммерция.

Главными факторами, которые привлекают потребителей в мобильных покупках и платежах: возможность купить без очередей, централизовать все вознаграждения от программ лояльности, возможность сделать предварительный заказ, проверить наличие товара, получать персональные предложения.

Благодаря этим преимуществам, у мобильных платежей и покупок есть все шансы совершить революцию в мировом ритейле, и не только за счет развития е-коммерс. Революция может прийти и в традиционную торговлю. Так, в 2016 году в Швеции заработал первый экспериментальный магазин мобильных покупок: магазин работает без персонала, товары доступны 24 часа, покупатель выбирает товар и оплачивает с помощью мобильных платежей.

Также в хит-парад технологий 2017 года, по версии GfK, вошли технологии виртуальной реальности, умный дом, автономные машины, носимые устройства.