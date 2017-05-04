«Полиматика» и «ХэндиСофт» представили аналитическую систему для работы с данными «1С: Предприятие»

«Полиматика Рус» и «ХэндиСофт» объявили о подписании партнерского соглашения, в рамках которого компании анонсировали создание аналитической системы для работы с данными программ бухгалтерского и управленческого учета, данными CRM и EPR-систем, приложений на платформе «1С: Предприятие» и других информационных систем, предоставляющих API-команды для доступа к хранимым данным.

На первоначальном этапе в состав решения будут включены модуль ETL, предназначенный для получения, обработки и загрузки данных, и BI-модуль - для анализа, визуализации и исследования массивов данных. Модуль ETL будет создан на базе продукта «ХэндиСофт: Управление корпоративным хранилищем данных (ETL)», реализованный на платформе «1С: Предприятие», BI-модуль – на базе OLAP и Data Mining технологий компании «Полиматика Рус» и с использованием вычислительных возможностей аналитического сервера «Полиматики».

Администраторы систем на платформе «1С: Предприятие» в компаниях получат возможность средствами самой платформы собирать данные из различных источников и создавать аналитические витрины данных. Бизнес-пользователи решения – современный аналитическую систему, включающую в себя функционал продвинутых сводных таблиц, инструменты для интерактивной визуализации данных и формирования отчетности, а также методы предиктивной аналитики и глубинного исследования данных.

Как сообщили представители компаний выход аналитической системы запланирован на конец июля 2017 года.

«Продукт «Полиматика» - достойный отечественный конкурент ведущим мировым лидерам в области создания продуктов для бизнес-анализа. Этот, на первый взгляд, простой инструмент является мощной и высокопроизводительной аналитической платформой, позволяющей очень быстро получать результаты исследования очень больших объемов данных. Большим преимуществом является очень низкий, по сравнению с другими аналитическими системами, порог вхождения пользователя для полноценной работы с этим продуктом. В разработке нашего совместного продукта мы видим большой синергетический эффект для конечного пользователя, который заключается в объединении технологий популярной и широко распространенной платформы «1С:Предприятие» и аналитических возможностей платформы «Полиматика», - сказал директор по развитию компании «ХэндиСофт» Олег Киселев.

«Как правило, если в проекте по внедрению BI-решения необходимо выполнить интеграцию с внутренними информационными системами или программами бухгалтерского и управленческого учета, то данный этап оказывает существенное влияние на конечную стоимость проекта, требует дополнительных временных затрат и, зачастую, разработки отдельных приложений или программных модулей. В нашем решении процессы загрузки, обогащения и обеспечения качества данных будут реализованы уже на уровне самих учетных программ и информационных систем за счет возможности гибкой настройки модуля ETL, разработанного нашим партнером, компанией «ХэндиСофт». Такой подход позволит сократить время и затраты на внедрение аналитической системы и предоставит бизнес-заказчикам возможность самостоятельно управлять данными», - отметил директор по маркетингу компании «Полиматика Рус» Андрей Пашков.