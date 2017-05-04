«Альфа-Банк» прошел сертификацию по новому стандарту безопасности PCI DSS

«Диалогнаука» объявила о предоставлении ряда услуг для «Альфа-Банка» с целью обеспечения выполнения требований стандарта PCI DSS 3.2. Как рассказали CNews в компании, банк успешно прошел проверку надежности и подтвердил безопасность осуществления платежей и переводов с помощью платежных карт в своих информационных системах.

«Альфа-Банк» является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами. В «Альфа-Банке» работает около 21 тысячи сотрудников, головной офис компании расположен в Москве.

«Альфа-Банк» внимательно следит за соблюдением требований по информационной безопасности как российских, так и международных стандартов. Поэтому для подтверждения соответствия требованиям стандарта PCI DSS банк принял решение заказать аудит у сертифицированного аудитора «Диалогнаука», системного интегратора, имеющего аккредитации Qualified Security Assessor (QSA) и Approved Scanning Vendor (ASV). Выбор «Диалогнауки» в качестве исполнителя был обусловлен деловой репутацией компании, положительным опытом прошлого совместного сотрудничества и множеством успешно завершенных интегратором проектов по сертификации на соответствие международного стандарта безопасности платежных карт PCI DSS в других банках и платежных системах.

Для обеспечения выполнения требований стандарта PCI DSS в информационных системах «Альфа-Банка» специалистами компании «Диалогнаука» было проведено обследование информационных систем (ИС) процессингового центра на соответствие требованиям стандарта PCI DSS, разработка рекомендаций по внедрению комплекса организационных мер и программно-технических средств, выполнение которых должно обеспечить соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2, внешнее и внутреннее ASV-сканирование уязвимостей ИС, внешний и внутренний тесты на проникновение, а также сертификация ИС на соответствие требованиям стандарта PCI DSS.

По итогам оказанных услуг «Альфа-Банк» успешно прошло сертификацию на соответствие стандарту PCI DSS 3.2 и подтвердило безопасность работы своих информационных с платежными картами.

Виктор Сердюк, генеральный директор «Диалогнауки», отметил: «На наш взгляд, «Альфа-Банк» действительно уделяет серьезное внимание вопросам информационной безопасности, включая выполнение требований международного стандарта безопасности данных для индустрии платежных карт PCI DSS, и мы рады, что для проведения сертификации на соответствие стандарту PCI DSS 3.2 банк обратился именно к нам. Наши специалисты имеют высокую квалификацию в оказании услуг по данному направлению и постоянно повышают свой уровень компетенции в вопросах сертификационного аудита PCI DSS, что позволяет нам планомерно укреплять свои позиции в данной области ИБ. Благодарим АО «Альфа-Банк» за обращение в нашу компанию, будем стараться и дальше оправдывать ожидания наших заказчиков. Надеемся продолжить взаимное плодотворное сотрудничество в будущих проектах».