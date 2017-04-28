В «Сколково» представлена платформа для организации фонового музыкального вещания Fonmix

В инновационном центре «Сколково», в рамках конференции «Национальная интеллектуальная инициатива», было представлено современное технологическое решение — плеер Fonmix. Эта платформа для организации легального фонового вещания позволяет удаленно управлять музыкальной, рекламной и информационной политикой бизнеса, сообщили CNews в «Формакс», компании-разработчике программного обеспечения для организаций по коллективному управлению авторскими правами.

В распоряжении пользователей — огромная, постоянно пополняющаяся коллекция музыки от отечественных и зарубежных артистов, групп и рекорд-компаний. На сегодняшний день Fonmix насчитывает 14 представительств в России, которые сотрудничают более чем с 5 тыс. объектов, использующих систему фонового вещания — это рестораны, кафе, отели, банки, вокзалы, автосалоны, АЗС, парки.

«Fonmix объединяет всех участников музыкального рынка и отвечает целям и задачам каждого. Для правообладателей это, в первую очередь, популяризация их авторского контента и простой способ донесения его для потребителей, — отметила директор по развитию Fonmix Валерия Панкратова. — Пользователь — заведение, в котором звучит музыка, со своей стороны получает возможность благодаря плееру Fonmix выбирать музыкальное сопровождение более чем из 100 легальных плейлистов с музыкой разных стилей и жанров. Это и поп-музыка, и тематические подборки к праздникам, а также обширный выбор национальной музыки — более 8 млн фонограмм. Весь контент лицензирован и постоянно пополняется».

Кроме того, Fonmix автоматически формирует отчетность для организаций по коллективному управлению правами и правообладателей, что дает гарантию правомерного использования музыкального контента и обеспечивает прозрачность процесса.

Создатели платформы также используют современные способы изучения потребительского поведения. Например, нейромаркетинг, который основан на исследовании сенсомоторных, когнитивных и эмоциональных реакций потребителя, отметили в «Формакс».