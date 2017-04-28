«Ростелеком» проводит оптику в пригороды Владикавказа

«Ростелеком» объявил начало работ по строительству сети GPON в поселке Заводской в Северной Осетии. Это пригород столицы республики, в котором проживает более 16,5 тысяч человек преимущественно в частных домовладениях. Протяженность волоконно-оптической линии связи составит 20 км. Работы проводятся в рамках проекта «Мастер производства», в котором участвуют лучшие специалисты «Ростелекома» со всего Юга России и Северного Кавказа.

Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала «Ростелеком» отметил: «Ростелеком» продолжает развиваться и инвестировать в строительство волоконно-оптических линий связи не только в многоэтажном, но и в частном секторе республики. Созданная телекоммуникационная инфраструктура делает проживание в таких населенных пунктах более комфортным, а условия жизни – приближенными к большим городам. Для населенных пунктов с преобладанием частных построек оптические технологии – наиболее оптимальное решение, способное обеспечить надежность и качество услуг, а в дальнейшем — быстро адаптироваться под возрастающие потребности абонентов».

В конце прошлого и в начале нынешнего года «Ростелеком» обеспечил связью с использованием технологии GPON более 1000 частных домовладений в райцентрах Ардон и Моздок. К услугам телеком-оператора уже подключились более 300 абонентов. Оптика проводится непосредственно в дом. Это дает преимущество в скорости интернета по сравнению с другими технологиями, где оптика доходит только до дома, а внутри здания до квартир прокладывается обычный кабель.

При подключении к оптоволоконной сети абоненты «Ростелекома» получают возможность пользоваться целым пакетом услуг: цифровую телефонную связь, круглосуточный доступ к сети интернет на скорости до 100 Мбит/сек, который не зависит от погодных условий, интерактивное ТВ, в том числе с каналами высокой четкости изображения (HDTV). Кроме того, оптическая сеть позволяет организовать беспроводную домашнюю Wi-Fi-сеть с покрытием по всему дому и на прилегающей территории.