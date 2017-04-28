РАЭК и Институт Иследований Интернета подготовили мониторинг законодательных инициатив за I кв. 2017

РАЭК и эксперты Института Исследований Интернета представили мониторинг законодательных инициатив за первый квартал 2017 года и презентовали его в рамках Большого Медиа-Коммуникационного Форума - БМКФ 2017.

Экспертами РАЭК и Института исследований интернета был проведен анализ законопроектов, касающихся регулирования сети интернет с декабря 2016 по апрель 2017 года, а также подведены итоги законотворческой деятельности в этом направлении за 2016 год (анализ принятых и отклоненных законопроектов).

«Мы отмечаем постепенное налаживание взаимодействия отрасли с государством по законодательным инициативам, причем как рамках правительственных процедур, так и на площадках профильного комитета Государственной Думы и образованного в этом году Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при Председателе Государственной Думы. Эксперты поддерживают реализацию предложений Совета, направленных на введение обязательной процедуры оценки регулирующего воздействия и технической экспертизы для всех законодательных инициатив, в особенности касающихся сферы высоких технологий», - сказал Карен Казарян, главный аналитик РАЭК.

Из 36 законопроектов на рассмотрении, касающихся регулирования интернета, в 2016 году было отклонено 5 (3 из них имели отрицательную оценку) и принято 8. Однако среди принятых - беспрецедентные, по негативной оценке, законы «Пакета Яровой».

За прошедший период окончательно оформилась тенденция к регулированию отдельных сегментов или явлений в сети Интернет: так наиболее резонансными были инициативы по регулированию аудиовизуальных сервисов, товарных агрегаторов, критической инфраструктуры и контрольно-кассовой техники на фоне резкого (17 против 37 за аналогичный период 2016 года) снижения количества самих законодательных инициатив. При этом эксперты отмечают практическое исчезновение PR-инициатив по регулированию интернета отдельных депутатов. К таковым по сути можно отнести только один проект с отрицательной оценкой: о регулировании соцсетей. В то же время были внесены три законопроекта, стремящиеся минимизировать негативное действие 54-ФЗ (о применении контрольно-кассовой техники), то есть вектор подобных инициатив также меняется в позитивную сторону.

Значительная доля резонансных инициатив за этот период имеет концептуальную поддержку экспертов, однако оцениваются нейтрально/неоднозначно вследствие наличия важных отсылочных норм, которые на данный момент не определены (не представлены проекты НПА), в результате чего оценка может сменится как на положительную, так и на отрицательную.

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