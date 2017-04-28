«Платформа ОФД» упростила регистрацию касс и запустила мультилогин

«Платформа ОФД» объявила о завершении этапа обновления сервиса для клиентов и партнеров. Как рассказали CNews в компании, клиентам стало проще регистрировать кассовую технику, используя личный кабинет клиента «Платформа ОФД», а благодаря запуску обновленного формата электронного документооборота, более удобным стал также обмен актами и счетами-фактурами.

Компания реализовала возможность создания разных личных кабинетов Клиента, используя лишь один номер телефона. Для этого достаточно добавить новый аккаунт в соответствующем разделе. Это позволит значительно ускорить процесс добавления и регистрации кассовой техники, например, для компаний с разветвленной сетью своих организаций, или предпринимателей с большим числом торговых точек.

Для удобства клиентов, развивается электронный обмен документами. Получить юридически значимые документы по вопросам взаимодействия с «Платформа ОФД», такие как акты и счета-фактуры, теперь можно через сервис «1С-ЭДО».

«Мы сейчас активно работаем над совершенствованием своих сервисов, запуском новых предложений, развитием дополнительных услуг для клиентов и партнеров. И в первую очередь, сосредоточены на том, чтобы обеспечить плавный и комфортный процесс перехода бизнеса на онлайн-кассы и работу с ОФД», - сказал Алексей Баров, генеральный директор «Платформа ОФД».