«Оптиковолоконные Системы» представили отечественное оптическое волокно для современных сетей связи

«Оптиковолоконные Системы» (портфельная компания РОСНАНО) на выставке «Связь-2017» совместно с российским производителем телекоммуникационного оборудования «Т8» продемонстрировала отечественное решение для организации высокоскоростной передачи данных. Как рассказали CNews в компании, решение включает в себя использование 400G-оборудования на однопролетной линии протяженностью 455 км. Линия организована на произведенном в России оптическом волокне и российском телекоммуникационном оборудовании.

На расстояние 455 км сигнал передается блоком 400G с модуляцией PM-QPSK. Передача данных организована с удаленным усилением сигнала (ROPA). Это один из лучших результатов на сегодняшний день, и он получен на базе отечественного оптического волокна. Отечественное волокно показало эффективность к применению на дальних расстояниях, что чрезвычайно актуально для России.

Отечественное волокно применимо не только для дальних линий связи, но и в городской инфраструктуре. В апреле 2017 г. ОВС приступает к производству оптического волокна стандарта G.657. Это волокно допускает малые радиусы изгибов и предназначено для передачи данных в офисах, домах, где имеются изгибы радиусом менее 15 мм.

В планах «Оптиковолоконных Систем» к концу 2017 года начать также выпуск многомодового волокна G.651 для передачи большого объема информации в датацентрах.