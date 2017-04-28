«МайТэк» организует юридически значимый документооборот между«Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис»

Компания «МайТэк» запустила пилотный проект по организации межкорпоративного юридически значимого электронного документооборота между компаниями «Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис». Особенностью проекта является настройка ЭДО между двумя разными системами — SAP ERP и ECM-системой Directum, сообщили CNews в «МайТэк».

«ЛокоТех-Промсервис» является сервисным предприятием ГК «ЛокоТех», оказывающим услуги полного сервисного обслуживания и модернизации тягового подвижного состава, принадлежащего частным коммерческим операторам. С 2014 г. на полном сервисном обслуживании у «ЛокоТех-Промсервис» находится парк магистральных локомотивов ключевого клиента компании — «Трансойл», на сегодняшний день численность обслуживаемого парка составляет 39 единиц.

В конце прошлого года для ускорения процессов взаимодействия в компаниях было решено настроить электронные каналы обмена документами. Перед «МайТэк», как генподрядчиком по автоматизации ЭДО, была поставлена задача в организации качественного документооборота между ERP SAP в «Трансойл» и ECM-системой Directum в «ЛокоТех-Промсервис».

В ходе реализации данного проекта «МайТэк» запустила пилот по обмену актами приемки-передачи локомотивов на сервисное обслуживание. Проект, выполненный с использованием сервисов Synerdocs и «Диадок», позволяет обеспечить обмен актами и уведомлениями между двумя компаниями без распечатки документов и привлечения почтовых сервисов. Документы из системы одной компании автоматически попадают в другую, согласовываются, подписываются и отправляются далее в соответствии с установленным маршрутом.

Уже сейчас скорость решения задач с использованием электронных каналов ускорилась в несколько раз, и это только по работе с актами по обслуживанию локомотивов. В перспективе «Трансойл» и «ЛокоТех-Промсервис» планируют охватить целый пласт по работе с различными видами документов и настроить несколько типовых маршрутов для их рассмотрения и согласования.