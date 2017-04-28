Компания Garmin представила интеллектуальную велосипедную фару Varia UT800 Smart мощностью 800 люменов и весом всего 130 грамм. Устройство обеспечивает яркий непрерывный свет на протяжении полуторачасовой поездки. При его подключении к велокомпьютеру Edge можно автоматически регулировать интенсивность луча в зависимости от меняющихся условий освещенности и скорости велосипедиста, сообщили CNews в Garmin.

Прибор позволит сделать поездку безопаснее в любых условиях: днем и ночью, на велосипедных дорожках в черте города и загородном шоссе. Varia UT800 Smart освещает именно ту область маршрута и с той интенсивностью, которая необходима для видимости, ориентации и безаварийного движения в заданных условиях внешнего света. В случае, когда велосипедист набирает скорость, фара автоматически «приподнимает» луч света и тем самым увеличивает область видимости, отметили в компании.

В дневное время свет фары виден на расстоянии более 1,6 км. Varia UT800 включает пять уровней яркости света — высокий, средний и низкий, а также режимы мигания для дневного и ночного времени. При 800 люменах Varia UT800 будет светить максимально ярко, чтобы велосипедист успел заметить препятствия на самой высокой скорости. При низкой скорости движения яркость фары снижается для экономии заряда батареи. На высокой скорости фара Varia UT800 Smart может сопровождать поездку на протяжении 1,5 часов, на низкой скорости прибор гарантирует достаточное освещение в течение 6 часов.

«Мы рады добавить модель Varia UT800 к нашей линейке инновационных продуктов Varia, повышающих безопасность велосипедистов, — отметил Дэн Бартел, вице-президент компании Garmin по международным пользовательским продажам. — Интеллектуальная фара Varia UT800, предназначенная для использования на городских улицах и за городом, включает пять различных режимов света. Эта фара светит ярче и дольше, позволяя велосипедистам чувствовать себя увереннее».

С помощью велосипедного крепления устройство легко устанавливается на руле или закрепляется на шлеме. При подключении к велокомпьютеру Edge спектр возможностей Varia UT800 Smart расширяется: пользователь может автоматически включать и выключать фару, регулировать яркость света в зависимости от внешних условий, времени восхода или захода солнца, скорости передвижения, а также автоматически управлять питанием, чтобы в случае необходимости активировать режим энергосбережения.

Интеллектуальная фара от Garmin отличается компактным и современным дизайном. Совместима с устройствами Garmin Edge (Edge 520, Edge Explore 820, Edge 820, Edge Explore 100, Edge 1000) с датчиком освещенности. Модель Varia UT800 Urban Edition (городской вариант) включает универсальное выносное крепление, а Varia UT800 Trail Edition (загородный вариант) — крепление для шлема.

О начале продаж Varia UT800 Smart в России Garmin сообщит дополнительно.