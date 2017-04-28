Asus представила новые видеокарты на базе графических процессоров Radeon RX 500-ой серии

Компания Asus представила новую линейку видеокарт для геймеров на базе новейших графических процессоров AMD Radeon RX 580, RX 570, RX 560 и RX 550. Новые модели обладают высокой производительностью, оптимизированной системой охлаждения, стильным дизайном и возможностями персонализации, сообщили CNews в Asus.

В целом новые видеокарты Asus Republic of Gamers (ROG) Strix RX 580, RX 570 и RX 560 поддерживают технологию синхронизации светодиодной подсветки Asus Aura Sync. Вентиляторы, установленные на Asus Dual RX 580, отличаются оптимизированной геометрией крыльчатки, и при малом и среднем уровне нагрузки, когда температура графического процессора остается ниже заданного уровня, кулер будет охлаждать видеокарту Strix в пассивном режиме, то есть при нулевом уровне шума от вентиляторов, пояснили в компании. Отличительной особенностью видеокарты Asus Expedition RX 570 является повышенная надежность. Видеокарты Asus RX 560 и RX 550 разработаны специально для компактных игровых ПК.

По утверждению компании, полностью автоматизированная технология производства Auto Extreme и использование только высококачественных компонентов Super Alloy Power II гарантируют стабильную работу и долгий срок службы данной видеокарты. В комплект поставки новинок входит программное обеспечение GPU Tweak II, которое служит для настройки и мониторинга параметров видеокарты. Новая функция Gaming Booster позволяет моментально выделить все доступные вычислительные ресурсы под запущенное приложение, чтобы обеспечить максимальную производительность. В пакет ПО также входит годовая или 14-дневная лицензия на XSplit Gamecaster — утилиту для трансляции и записи процесса игры (стоимость годовой лицензии, приобретаемой отдельно, составляет $99). Она также отображает данные системного мониторинга (частоту графического процессора, температуру видеокарты, уровень загрузки видеопамяти) и содержит элементы управления утилиты GPU Tweak II (например, для переключения между профилями с настройками или моментального разгона видеокарты).



Новые новые видеокарты Asus на базе графических процессоров Radeon RX 500-ой серии

ROG Strix RX 580, RX 570 и RX 560

Видеокарты ROG Strix RX 580, RX 570 и RX 560 оснащены оптимизированной системой охлаждения и поддержкой технологии синхронизации светодиодной подсветки Asus Aura Sync (обеспечивает миллионы цветовых комбинаций в сочетании с 6 визуальными эффектами). Фирменная технология Asus Aura Sync дает возможность использовать сразу вместе несколько устройств со светодиодной подсветкой Aura, обеспечивая синхронизацию визуальных эффектов с единым центром управления из приложения. Наличие двух портов HDMI позволяет подключать к видеокарте VR-комплекты, не отсоединяя основной монитор.

Видеокарта ROG Strix RX 580 предлагается в трех конфигурациях, отличающихся друг от друга частотой графического ядра: 1360 МГц, 1380 МГц, 1431 МГц. Все версии видеокарты Strix RX 580 обладают системой охлаждения с технологией отвода тепла от графического процессора MaxContact. Она представляет собой новую технологию изготовления медного основания радиатора. «Обладая более гладкой поверхностью основания, такой радиатор обеспечивает большую площадь контакта, а значит, и лучшую передачу тепла, — пояснили в Asus. — Данная видеокарта занимает 2,5 слота по ширине, что позволило увеличить площадь поверхности ее радиатора на 40%, что способствует улучшенному охлаждению устройства».

На видеокарты ROG Strix RX 570 и RX 560 установлена система охлаждения DirectCU II с технологией «прямого контакта»: медные тепловые трубки кулера непосредственно контактируют с поверхностью графического процессора. По оценкам компании, благодаря использованию данной технологии производительность системы охлаждения возрастает до 30%.

Вентиляторы с оптимизированной геометрией крыльчатки, входящие в состав системы охлаждения ROG Strix RX 580, RX 570 и RX 560, усиливают воздушный поток и, по данным Asus, увеличивают статическое давление по сравнению с кулером референсной модели на 105%. При малом и среднем уровне нагрузки, когда температура графического процессора остается ниже заданного уровня, кулер будет охлаждать данные видеокарты в пассивном режиме, то есть при нулевом уровне шума от вентиляторов. Вентиляторы, используемые на данных моделях, являются пыленепроницаемыми, соответствуя требованиям стандарта IP5X. Это означает их долговечность, что, в свою очередь, увеличивает срок службы всего устройства, подчеркнули в компании.

На данных видеокартах также имеется 4-контактный разъем для подключения корпусного вентилятора с регулировкой по ШИМ или напряжению (технология FanConnect II). Изменение его скорости осуществляется на основе температуры центрального и графического процессоров — в зависимости от того, какая выше. Кроме того, пользователю предоставляется возможность гибкой настройки алгоритма регулировки с помощью фирменной утилиты GPU Tweak II.

Asus Dual RX 580

Видеокарта Asus Dual RX 580 оптимально подходит для виртуальной реальности и киберспортивных игр. В состав системы охлаждения устройств входят вентиляторы с оптимизированной геометрией крыльчатки, усиливающие воздушный поток и производящие при этом меньше шума.

Инновационная технология 0DB Dual RX 580 полностью останавливает вентилятор, когда температура графического процессора остается ниже заданного уровня, что дает игрокам возможность наслаждаться игровыми сессиями в полной тишине. Вентиляторы также защищены от пыли по стандарту IP5X для повышения надежности.

Видеокарта Asus Dual RX 580 наделена двумя разъемами HDMI, что позволяет одновременно подключить и стандартный монитор, и систему виртуальной реальности.

Asus Expedition RX 570

Видеокарта Asus Expedition RX 570 обладает повышенной надежностью. Вентиляторы с двойным шарикоподшипником, использующиеся в кулере видеокарты Expedition RX 570, обладают в два раза большим сроком службы, чем традиционные вентиляторы с подшипниками скольжения, утверждают в Asus. Кроме того, они полностью останавливаются, если температура графического процессора опускается ниже определенного уровня, что делает видеокарту бесшумной.

Каждая видеокарта Expedition RX 570 была протестирована в течение 144 часов в Asus iCafe Labs. Тестирование включает, кроме прочего, двухчасовой тест перезагрузкой системы, и 15-часовой тест под нагрузкой в 3DMark, что гарантирует возможность видеокарт работать под нагрузкой в течение длительного времени. Кроме того, инженеры iCafe Labs провели длительные тесты видеокарт серии Expedition в самых популярных играх.

Asus RX 560 и RX 550

Видеокарты Asus RX 560 и RX 550 оснащаются пыленепроницаемыми вентиляторами, которые соответствуют требованиям международного стандарта IP5X. Это гарантирует их долговечность, что, в свою очередь, увеличивает срок службы всего устройства. В состав системы охлаждения RX 560 входят два вентилятора, в то время как компактная видеокарта RX 550 обладает только одним, что делает ее оптимальным решением для компактных компьютеров, считают в Asus.