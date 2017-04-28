Arkadin объявила о доступности облачной платформы Arkadin Vision в России

Arkadin (входит в группу NTT Communications) анонсировала выход новой облачной платформы для удаленной совместной работы Arkadin Vision. Как рассказали CNews в компании, платформа будет доступна на территории России в мае 2017 г. Приложение для Android будет доступно в Google Play в июне 2017 г.

Arkadin Vision позволяет пользователям общаться и обмениваться информацией в любом месте и в любое время. Как гибридное решение, Arkadin Vision расширяет базовые возможности любой корпоративной среды на основе собственной надежной облачной инфраструктуры. Облачная платформа Arkadin Vision для совместной работы предоставляет цифровое пространство для проведения собраний, совещаний, переговоров и обеспечивает удобство работы вне зависимости от времени, местонахождения и используемого устройства. Платформа будет работать с большинством основных корпоративных решений, приложений и операционных систем – например, возможна интеграция и подключение с помощью привычного интерфейса Skype for Business. Можно планировать собрания и рассылать приглашения из Outlook или любого браузера. Мобильное решение Arkadin Vision для совместной работы позволяет пользователям любых мобильных устройств использовать все возможности гибридной облачной платформы.

Бизнес-пользователям будет доступна специальная обучающая платформа SmartStart. Это позволит пользователям самостоятельно изучать приложение, обучаться новым функциям с минимальным отрывом от работы сразу во время использования средств совместной работы.

Решение создано с учетом всех последних трендов в сегменте объединенных коммуникаций – инструменты API, BYOD и BYE (BYOx), перевод капитальных затрат (CAPEХ) в операционные (OPEX).

Стоимость доступа к сервисам Arkadin Vision составит 2300 руб. в месяц для одного организатора конференций (в стоимость включено неограниченное использование связи через интернет и по российскому телефонному номеру).

Юрий Ларин, директор Arkadin Россия и СНГ, отметил: «Количество корпоративных пользователей, которые работают удаленно, постоянно растет. В течение трех следующих лет 1,75 млрд сотрудников по всему миру будут работать удаленно. 48% поколения Y предпочитают высокому уровню оплаты труда гибкий график работы. Согласно результатам нашего исследования большое количество компаний уже задумались о возможных технических решениях этой задачи. По оценкам экспертов Virgin Media Business, к 2022 году около 60% офисных сотрудников будут работать из дома. Мы рады сообщить, что компания Arkadin на основе своего многолетнего опыта работы с крупнейшими работодателями корпоративного сектора создала универсальную платформу для удаленной совместной работы. Мы предлагаем простое и удобное решение для объединенных коммуникаций. Это решение позволит компаниям существенно сократить расходы и значительно увеличить производительность труда, сократить срок возврата инвестиций при открытии новых офисов и представительств. В настоящее время мы сотрудничаем с ведущими поставщиками решений и планируем расширить пул в ближайшем будущем. Таким образом, мы стремимся не только развивать свою платформу, но и продвигать комплексные партнерские решения».

Arkadin Vision обеспечивает мгновенный доступ из веб-браузера без скачивания и локальной установки ПО и поддерживает мобильное приложение для совместной работы, которое позволяет пользователям любых мобильных устройств использовать Arkadin Vision. Поддерживается удобное подключение через комнатные видеосистемы и стационарные компьютеры , технологии виртуальной переговорной комнаты. Многоуровневый пользовательский интерфейс Arkadin, построенный на технологии Infinity от Pexip, сочетает решения Arkadin для аудио, веб- и видеоконференций.

Пользователи Arkadin Vision могут работать с браузерами, поддерживающими технологию WebRTC без дополнительных расширений. Есть возможность подключаться к конференции с помощью телефона при звонке на номера в России и по всему миру.